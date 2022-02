Relaxační koupele Dejte si jednou týdně teplou bylinnou koupel a uvidíte, že vaše tělo i mysl pookřejí a budou zdravější. Eukalyptus

Tato nenápadná bylina má úžasné účinky na náš dýchací systém. Je prevencí proti nachlazení i respiračním chorobám, proto je také skvělou přísadou do koupele. pele. Heřmánek

Oblíbený heřmánek je takovým univerzálním t všelékem. V koupeli působí především na náš nervový systém. Krásně zklidní, uvolní, zbaví nás stresu, navíc ho do vany můžete přidat v kombinaci m s levandulí. Meduňka

I voňavá meduňka jako přísada do »domácích lázní« nejlépe pracuje s naším nervovým systémem, odstraňuje podzimní deprese a také zlepšuje kvalitu spánku. Majoránka

Pokud bojujete s ekzémy nebo jinými problémy kůže, je majoránka správnou přísadou do vany. Není k tomuto účelu tak známá, ale uvidíte, že její účinky jsou u úžasné. Je protizánětlivá úž a dezinfekční. Tymián

Tymián je úžasný na povzbuzení mozkové činnosti, když jste dlouhodobě unavení, zlepšuje také imunitní systém. Do koupele se hodí i v kombinaci s eukalyptem.