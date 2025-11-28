Sychravé podzimní a zimní dny jsou opět tu a člověku se do ničeho nechce. Jenom být doma v teple, pěkně se zachumlat pod deku, pustit si dobrý film nebo si třeba číst knížku a něco lákavého přitom uždibovat... Jak se ale vyhnout nabírání kil, které nutně musí následovat?
Jeden nápad by tu byl. Ochutnejte náš kouzelný čaj! Nejenže příjemně zahřeje, ale nakopne i imunitu a urychlí metabolismus. Co ještě kvalitní zelený čaj dokáže?
Tajemství hubnutí
V první řadě pomáhá našemu organismu zbavit se zadržované vody, díky tomu se vyplavují z těla škodlivé látky, které nám dosud bránily v hubnutí. Navíc obsahuje kofein a katechin čili složky, které patří mezi antioxidanty a které dokážou nastartovat metabolismus – katechin se účinně podílí na odbourávání přebytečného tuku v těle.
A to zdaleka není všechno. Zelený čaj také pomáhá se soustředěním, povzbuzuje, dodává energii a ulevuje při střevních potížích, působí protizánětlivě. Kromě toho posiluje imunitu, což se v tomto ročním období může náramně hodit.
A tak není žádný div, že právě zelený čaj je základem pro naše superdrinky. Přidáme jen tři další přísady: zázvor, skořici a citron. Jeho pozitivní vlastnosti se tím ještě znásobí a vznikne voňavý nápoj plný prospěšných vitaminů, antioxidantů a látek podporujících hubnutí. Sečteno a podtrženo, budete zdraví jako fík a štíhlí jako proutek.
Jak na to?
Doporučuje se vypít zhruba půl litru čaje denně. Záleží ale také na čase, kdy se pije. Když si ho dáte večer, příjemně urychlí váš metabolismus – a kila přes noc půjdou dolů úplně sama. Aby tento pozitivní efekt přetrvával i nazítří, pokračujte hned ráno dalším šálkem.
Je také důležité, abyste denně vypili alespoň litr vody a konzumovali lehká jídla bohatá na vitaminy, jen tak se nakopnutý metabolismus nezpomalí.
Je úžasné, co všechno zelený čaj dokáže
Co ještě si můžete do čaje přidat
Citrusy
Citrusové plody dodají zelenému čaji svěžest a ovocný nádech.
- Citron: Projasní chuť a dodá čaji vitamin C. Lze použít plátky, šťávu nebo kůru.
- Pomeranč: Nabídne sladší a plnější chuť. Lze použít plátky nebo pomerančovou kůru.
Bylinky
Dodají čaji příjemné bylinné aroma a mohou mít i specifické účinky.
- Jasmín: Běžně se přidává do zeleného čaje pro vytvoření jemné a silné chuti.
- Máta: Osvěžující přísada, přijde vhod i na ledový čaj.
- Meduňka: Přidává nápoji citronové aroma a uklidňuje.
- Citronová tráva: Dá čaji svěží, citrusovou a lehce pikantní chuť.
- Růže: Růžové lístky či pupeny mohou přidat květinový podtón.
Koření
Vytvoří bohatší chuťový profil. Kromě zázvoru a skořice zkuste i další.
- Kardamom: Nápoji propůjčuje výraznější kořeněnou chuť.
- Kurkuma: Přidává bohatší chuť a zajímavý kontrast.
Ovoce
Sušené nebo mražené ovoce se náramně hodí do zeleného čaje, jak horkého, tak ledového.
- Lesní ovoce: Například jahody, maliny a rybíz jsou výbornou přísadou do ledových čajů.
- Tropické ovoce: Třeba mango nebo papája dodávají čaji tropickou a sladkou chuť.
Zelený čaj a spol.
Na šálek (200 ml): Lžičku kvalitního sypaného zeleného čaje přelijte vodou horkou 70 °C. Přidejte kouzelné přísady podle návodů a vše nechte 2 minuty louhovat.
Zázvor
Nastartuje hubnutí a má zklidňující účinky
Kořen zázvoru pomůže tělu zbavit se zadržované vody. K tomu obsahuje látku zvanou gingerol, která může za jeho pálivou a štiplavou chuť a příjemnou cestou stimuluje spalování tuků.
Na šálek (200ml) čaje: Z malého kousku zázvoru odkrojte dva tenké plátky a přidejte si je do čaje. Nechte na několik minut louhovat.
Skořice
Báječně zasytí a má zeštíhlující účinky
Skořice je na hubnutí mistr. Obsahuje totiž sekundární látky, které snižují hladinu krevního cukru a tím podporují spalování nežádoucích tuků. Kromě toho nadlouho zasytí, takže vás nebude honit mlsná.
Na šálek (200 ml) čaje: Přidejte si do čaje na špičku nože skořice a zamíchejte. Můžete si ji dávat i do kávy.
Citron
Zatočí s tuky a má zeštíhlující účinky
Zelený čaj sám o sobě obsahuje céčko, které pomáhá spalovat tuky. S citronem ještě zvýšíte jeho dávku. Dietu se zeleným čajem držte alespoň týden. Zelený čaj (louhujte cca 5 minut ve vodě 80 °C teplé, ne vroucí) pijte asi půl hodiny před každým jídlem, zasytí vás, podpoří látkovou přeměnu a nastartuje rychlejší spalování tuků. Spálíte tak víc, i když nesportujete.
Na šálek (200 ml) čaje: Půl lžičky čerstvé citronové šťávy přidejte do kvalitního zeleného čaje a dobře promíchejte.
