Se zeleným čajem zhubnete. Efekt podpořte dalšími přísadami

Je to jako zázrak, zahřeje a ještě vás zbaví přebytečných kil... a když k němu přimícháte ty správné přísady, bude jeho účinek ještě silnější.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sychravé podzimní a zimní dny jsou opět tu a člověku se do ničeho nechce. Jenom být doma v teple, pěkně se zachumlat pod deku, pustit si dobrý film nebo si třeba číst knížku a něco lákavého přitom uždibovat... Jak se ale vyhnout nabírání kil, které nutně musí následovat?

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Jeden nápad by tu byl. Ochutnejte náš kouzelný čaj! Nejenže příjemně zahřeje, ale nakopne i imunitu a urychlí metabolismus. Co ještě kvalitní zelený čaj dokáže?

Tajemství hubnutí

V první řadě pomáhá našemu organismu zbavit se zadržované vody, díky tomu se vyplavují z těla škodlivé látky, které nám dosud bránily v hubnutí. Navíc obsahuje kofein a katechin čili složky, které patří mezi antioxidanty a které dokážou nastartovat metabolismus – katechin se účinně podílí na odbourávání přebytečného tuku v těle.

A to zdaleka není všechno. Zelený čaj také pomáhá se soustředěním, povzbuzuje, dodává energii a ulevuje při střevních potížích, působí protizánětlivě. Kromě toho posiluje imunitu, což se v tomto ročním období může náramně hodit.

A tak není žádný div, že právě zelený čaj je základem pro naše superdrinky. Přidáme jen tři další přísady: zázvor, skořici a citron. Jeho pozitivní vlastnosti se tím ještě znásobí a vznikne voňavý nápoj plný prospěšných vitaminů, antioxidantů a látek podporujících hubnutí. Sečteno a podtrženo, budete zdraví jako fík a štíhlí jako proutek.

Jak na to?

Doporučuje se vypít zhruba půl litru čaje denně. Záleží ale také na čase, kdy se pije. Když si ho dáte večer, příjemně urychlí váš metabolismus – a kila přes noc půjdou dolů úplně sama. Aby tento pozitivní efekt přetrvával i nazítří, pokračujte hned ráno dalším šálkem.

Je také důležité, abyste denně vypili alespoň litr vody a konzumovali lehká jídla bohatá na vitaminy, jen tak se nakopnutý metabolismus nezpomalí.

Je úžasné, co všechno zelený čaj dokáže

  • Zpevňuje pleť: Vitamin C nejen podněcuje rychlejší spalování tuků, ale zvýšený přísun kyseliny askorbové pomáhá také k obnově a zpevnění pleti.
  • Odbourává tuk: Zelený čaj má vysoký obsah polyfenolů, díky kterým se zlepšuje vstřebávání živin a urychluje spalování tuků.
    • Zlepšuje trávení: Hořčiny v zeleném čaji tlumí chuť k jídlu, ale také urychlují trávení, čímž přispívají k dosažení vysněné postavy.
    • Účinně pročišťuje: Stopový prvek mangan zbaví vaše tělo škodlivých látek a metabolismus pak poběží na plné obrátky. Kromě toho posiluje pojivovou tkáň.

Co ještě si můžete do čaje přidat

Citrusy

Citrusové plody dodají zelenému čaji svěžest a ovocný nádech.

  • Citron: Projasní chuť a dodá čaji vitamin C. Lze použít plátky, šťávu nebo kůru.
  • Pomeranč: Nabídne sladší a plnější chuť. Lze použít plátky nebo pomerančovou kůru.

Bylinky

Dodají čaji příjemné bylinné aroma a mohou mít i specifické účinky.

  • Jasmín: Běžně se přidává do zeleného čaje pro vytvoření jemné a silné chuti.
  • Máta: Osvěžující přísada, přijde vhod i na ledový čaj.
  • Meduňka: Přidává nápoji citronové aroma a uklidňuje.
  • Citronová tráva: Dá čaji svěží, citrusovou a lehce pikantní chuť.
  • Růže: Růžové lístky či pupeny mohou přidat květinový podtón.

Koření

Vytvoří bohatší chuťový profil. Kromě zázvoru a skořice zkuste i další.

  • Kardamom: Nápoji propůjčuje výraznější kořeněnou chuť.
  • Kurkuma: Přidává bohatší chuť a zajímavý kontrast.

Ovoce

Sušené nebo mražené ovoce se náramně hodí do zeleného čaje, jak horkého, tak ledového.

  • Lesní ovoce: Například jahody, maliny a rybíz jsou výbornou přísadou do ledových čajů.
  • Tropické ovoce: Třeba mango nebo papája dodávají čaji tropickou a sladkou chuť.

Zelený čaj a spol.

Na šálek (200 ml): Lžičku kvalitního sypaného zeleného čaje přelijte vodou horkou 70 °C. Přidejte kouzelné přísady podle návodů a vše nechte 2 minuty louhovat.

Zázvor

Nastartuje hubnutí a má zklidňující účinky

Kořen zázvoru pomůže tělu zbavit se zadržované vody. K tomu obsahuje látku zvanou gingerol, která může za jeho pálivou a štiplavou chuť a příjemnou cestou stimuluje spalování tuků.

Na šálek (200ml) čaje: Z malého kousku zázvoru odkrojte dva tenké plátky a přidejte si je do čaje. Nechte na několik minut louhovat.

Skořice

Báječně zasytí a má zeštíhlující účinky

Skořice je na hubnutí mistr. Obsahuje totiž sekundární látky, které snižují hladinu krevního cukru a tím podporují spalování nežádoucích tuků. Kromě toho nadlouho zasytí, takže vás nebude honit mlsná.

Na šálek (200 ml) čaje: Přidejte si do čaje na špičku nože skořice a zamíchejte. Můžete si ji dávat i do kávy.

Citron

Zatočí s tuky a má zeštíhlující účinky

Zelený čaj sám o sobě obsahuje céčko, které pomáhá spalovat tuky. S citronem ještě zvýšíte jeho dávku. Dietu se zeleným čajem držte alespoň týden. Zelený čaj (louhujte cca 5 minut ve vodě 80 °C teplé, ne vroucí) pijte asi půl hodiny před každým jídlem, zasytí vás, podpoří látkovou přeměnu a nastartuje rychlejší spalování tuků. Spálíte tak víc, i když nesportujete.

Na šálek (200 ml) čaje: Půl lžičky čerstvé citronové šťávy přidejte do kvalitního zeleného čaje a dobře promíchejte.

Čánek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzim je ještě ve vzduchu. Užijte si letošní voňavé novinky, umí zahřát

Vůně dokáže mnohé, ovlivňuje nejen nás samotné, ale i naše okolí...

Co? No přece vůně! Nostalgické vonné tóny podzimu, spadaného listí, doruda vyzrálých jablek, střapatých květů chryzantém... a studený vzduch slibující první sníh. Vytvořte si svůj vlastní podzim,...

Investice, která se vyplatí. Kašmír a vlna skutečně zahřejí

Oversize svetr v bordó barvě je vyroben z vlny a mohéru, což je směs materiálů,...

Zapomeňte na polyesterové a akrylové svetry, ve kterých se leda tak zpotíte, ale stejně budete při nižších teplotách mrznout. Na podzim a v zimě vsaďte na hřejivé přírodní materiály, jako jsou vlna a...

Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků

Čistota je nejen půl zdraví, jak se říká, ale také půl krásy. Určitě nechcete...

Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a...

Udělejte si radost. Tyto kosmetické novinky vám vyčarují úsměv na tváři

Všechny prospěšné účinky na pleť má krém Revitalift Laser X3 od L‘Oréal Paris...

Začátek zimy patří k nejsmutnějším obdobím v roce, kdy dny jsou šedé a mrazivé. Nepodléhejte splínu a potěšte se třeba novou kosmetikou, voňavým krémem, rozmazlujícím sérem nebo lakem na nehty, který...

Voňavé oleje si vyrobíte i doma. Stačí jen nasávat jejich účinky

Nyní je čas levandule, využijte toho. Připravte si nejen květinovou vodu, ale i...

Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. A nemusíte je zdlouhavě shánět, zvládnete si je vyrobit i doma.

Se zeleným čajem zhubnete. Efekt podpořte dalšími přísadami

Zelený čaj prospívá, věda to ověřila mnoha výzkumy.

Je to jako zázrak, zahřeje a ještě vás zbaví přebytečných kil... a když k němu přimícháte ty správné přísady, bude jeho účinek ještě silnější.

28. listopadu 2025

Umělkyně Klára Sedlo uvádí Voynichovy karty

Komerční sdělení
Česká malířka Klára Sedlo představí vykládací karty podle 600 let starého...

“Zavedou vás do podvědomí a pomohou vést dialog se sebou” říká malířka.

27. listopadu 2025

Zůstaňte elegantní a v teple. V zimě zahřejí správné materiály i vrstvení

Svetřík a dlouhé rukavice vás zahalí do jemného tepla a elegance, která vynikne...

Zima je doba, kdy přirozeně vyhledáváme pohodlí. Zůstat i v mrazu prohřátá a přitom působit elegantně je výzva. Vyřeší ji vrstvení, měkké materiály a promyšlené doplňky. Pojďme na to.

27. listopadu 2025

Letňany rozzářil svět pohádek!

Komerční sdělení
Letňany rozzářil svět pohádek!

Děti si užijí veškeré atrakce v ceně jedné vstupenky.

26. listopadu 2025

Terapie kabelkou: Doplněk outfitu, který udělá radost

Komerční sdělení
Kabelka jako doplněk outfitu

Někdy… se holt nedaří. Hektický den s dětmi a málo odpočinku si občas vyberou svou daň a na nás dolehne tíživá nálada každodenních starostí. Proto je dobré si dopřát i drobné radosti, které celkový...

26. listopadu 2025

Udělejte si radost. Tyto kosmetické novinky vám vyčarují úsměv na tváři

Všechny prospěšné účinky na pleť má krém Revitalift Laser X3 od L‘Oréal Paris...

Začátek zimy patří k nejsmutnějším obdobím v roce, kdy dny jsou šedé a mrazivé. Nepodléhejte splínu a potěšte se třeba novou kosmetikou, voňavým krémem, rozmazlujícím sérem nebo lakem na nehty, který...

26. listopadu 2025

Podzim je ještě ve vzduchu. Užijte si letošní voňavé novinky, umí zahřát

Vůně dokáže mnohé, ovlivňuje nejen nás samotné, ale i naše okolí...

Co? No přece vůně! Nostalgické vonné tóny podzimu, spadaného listí, doruda vyzrálých jablek, střapatých květů chryzantém... a studený vzduch slibující první sníh. Vytvořte si svůj vlastní podzim,...

25. listopadu 2025

Tejpingem ke kráse: pásky uvolní napjaté svaly obličeje

Beauty tejpování obličeje

Vypnutá a hladká pleť bez plastické operace? S tejpy je to možné. A co se za tímto anti-aging trendem skrývá?

24. listopadu 2025

Voňavé oleje si vyrobíte i doma. Stačí jen nasávat jejich účinky

Nyní je čas levandule, využijte toho. Připravte si nejen květinovou vodu, ale i...

Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. A nemusíte je zdlouhavě shánět, zvládnete si je vyrobit i doma.

23. listopadu 2025

Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků

Čistota je nejen půl zdraví, jak se říká, ale také půl krásy. Určitě nechcete...

Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a...

22. listopadu 2025

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Investice, která se vyplatí. Kašmír a vlna skutečně zahřejí

Oversize svetr v bordó barvě je vyroben z vlny a mohéru, což je směs materiálů,...

Zapomeňte na polyesterové a akrylové svetry, ve kterých se leda tak zpotíte, ale stejně budete při nižších teplotách mrznout. Na podzim a v zimě vsaďte na hřejivé přírodní materiály, jako jsou vlna a...

21. listopadu 2025

Nebojte se, už nenaletíte. Tyto triky na nás zkouší prodejci

ilustrační snímek

Nákupy hrají v předvánočním čase hlavní roli. Čeho byste se při nich měli vyvarovat, abyste zbytečně nenaletěli. Pár tipů pro vás máme...

20. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.