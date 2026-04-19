Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme.

Nové Proteinové Latté energie, chuť a moderní twist
Starbucks rozšiřuje svou nabídku rostlinných alternativ o proteinový sójový nápoj ALPRO, který přirozeně obsahuje vysoký podíl proteinu a zároveň si zachovává jemnou chuť ideální pro kávové i matcha receptury.
Nové hotové nápoje připravené z hlavních ingrediencí Starbucks zahrnují:
- Protein Sugar Free Vanilla Latte -
- horká i Iced verze
- Protein Matcha Latte - horká i Iced
- verze
Receptury zůstávají stejné jako u klasických variant, jedinou změnou je použití nového typu mléka, které přináší moderní benefit navíc.
Proč právě proteinové mléko?
Proteinový rostlinný nápoj Alpro mléko je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí do svého dne přidat něco funkčního, ale stále si užít chuťový zážitek.
- nízký obsah cukru
- přirozeně nízký obsah tuku
- přírodní zdroj proteinu ze sóji (bez
- přidaného proteinu)
- více než 20 % energetické hodnoty pochází
- z proteinu
A co je nejlepší? Proteinový nápoj si můžete přidat i do jakéhokoli nápoje jako add-on od 35 Kč.
MIYO Make It Your Own a najděte si svůj dokonalý Starbucks drink
Starbucks dlouhodobě staví na personalizaci, protože každý má jinou chuť, náladu i denní rytmus. Právě proto vzniká filozofie MIYO (Make It Your Own): udělejte si svůj nápoj přesně takový, jaký chcete. Možností je nespočet: od volby typu kávy přes variantu horké nebo iced až po alternativy mléka, sirupy nebo ikonické cold foamy.
Cold Foam malý detail, který změní celý drink
Jedním z největších trendů posledních sezón jsou cold foam, které dodají nápoji krémovou texturu a nový chuťový rozměr.
Tipy na jarní personalizaci
- Iced Matcha Latte + Strawberry Cream
- Cold Foam
- Matcha v kombinaci s jahodovou
- pěnou? Jarní must-try.
- Cool Lime Starbucks Refresha® s limonádou
- místo vody
- Ještě svěžejší varianta oblíbeného
- nápoje.
- Iced Sugarfree Caramel Americano +
- Milk Cold Foam
- Lehký drink s jemnou karamelovou
- příchutí.
- Double Coconut Latte
- Caffè Latte s kokosovým mlékem
- a kokosovým sirupem.
Ochucení podle nálady sirupy, které vás budou bavit
Starbucks navíc nabízí širokou škálu příchutí, díky kterým si každý najde svou kombinaci: Vanilka, mocha, karamel, white mocha, oříšek, jahoda, mandle, chai, kokos, brown sugar, peppermint a další.
Možnosti jsou ještě širší pro členy Starbucks® Rewards se Zlatým statusem, ti mohou využít extra shot nebo topping zdarma a posunout svůj drink na další úroveň.