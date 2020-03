Lékaři mluví o „nemoci z mobilů“, jménem WhatsAppitida

Tak ještě honem domluvit setkání s kamarády, podívat se na e-mail, zkontrolovat facebook... Taky si občas pokládáte otázku, jak jste vůbec mohli normálně žít a všechno stíhat v době, kdy ještě neexistovaly mobilní telefony? Výzkumy potvrzují, že většině lidí usnadňují život a bez nich by to už nebylo ono. Odborníci ovšem zároveň v poslední době varují před určitými zdravotními riziky, která tahle chytrá věcička způsobuje. O co jde?

Vědci zatím sice definitivně nezjistili, v jakém rozsahu můžou mobily ovlivnit lidské zdraví, jedno už je ale jisté – existuje pár typických příznaků, které odborníci nekompromisně připisují používání mobilů.

Lékaři tak například při určitých problémech s krční páteří nebo zánětu šlach na rukách hovoří o nemoci z mobilu, někdy žertovně přezdívané WhatsAppitida (podle populární aplikace umožňující výměnu zpráv, fotek a souborů).

Když je známá příčina, dá se problém snadno léčit Dobrou zprávou je, že jestliže doktoři už jednou rozeznají příčinu potíží, umí ji většinou velmi lehce odstranit. A pokud jste se dosud nesetkali s žádnými problémy, můžete jim předcházet. Často totiž stačí, když trochu změníte své návyky – při psaní zpráv na mobilu si například zvyknete na jiné držení těla.