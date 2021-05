Vrátit se zpět do formy, nebo k ní dokonce hledat cestu úplně poprvé, není mnohdy vůbec jednoduchý úkol. V první řadě je třeba pochopit, že žádný univerzální recept, jak se cítit dobře ve svém těle, neexistuje. Každá z nás je totiž jiná, a to nejen po fyzické, ale také po duševní stránce. Velmi důležité je proto vytvořit si vlastní plán. Určitě jste si nesčetněkrát přečetla, že je dobré poslouchat své tělo. Fajn, ale jak na to?

I když je to možná tak trochu omílaná fráze, faktem je, že je vlastně klíčem k úspěchu. Kupříkladu konzumujte takové potraviny, které jsou nejen bohaté na živiny, ale především vám chutnají.

Pokud zrovna nejste milovnice běhání, nepřemlouvejte se k němu jen proto, že v hubnutí pomohlo vaší kamarádce. Zvolte druh pohybu, na který se budete těšit a bude vás bavit. Najděte si zkrátka svoji vlastní cestu k úspěchu.

Důležité také je vyhýbat se zbytečným extrémům. Nechtějte se přes noc stát maratonskou běžkyní ani zhubnout deset kilo za měsíc. I v tomto případě platí pravidlo, že méně někdy znamená více. Zájem o zdravý životní styl k získání formy nepochybně patří. Měla byste ale vědět, že rady typu „jak na jarní detox“ nebo „štíhlá během týdne“ vám kýžený výsledek nezaručí. Jaké naopak ano?

Třeba následujících 7 tipů, jak se dostat do kondice.