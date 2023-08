Odpojte se! Závislost na mobilu začíná plíživě a zamává i se zdravím

Patříte k těm, kdo usínají s mobilem na nočním stolku a ještě předtím, než ráno vstanou, projedou všechny dostupné chaty, aby jim neunikla žádná informace?

Mobilní telefon je dobrý sluha, ale špatný pán. A vypěstovat si na něm závislost není vůbec těžké. Což dokazuje také pojem nomofobie, který v posledních letech rozšířil seznam známých fobií.

Tento výraz pochází z angličtiny, vznikl spojením slov NO Mobile PHOBIA, což znamená strach z nepřítomnosti mobilního telefonu, případně z toho, že jej nemůžeme používat (třeba v místech bez signálu).

Možná se teď usmíváte, protože jste si jisti, že něco takového se vás rozhodně netýká. Zkuste si v tom případě odpovědět na pár otázek v našem testu na konci článku. Hned budete vědět, na čem jste.

Spolu, a přitom sami

Nomofobie se může zpočátku projevovat celkem nenápadně, takže dotyčný si vůbec nepřipouští, že by mohl mít nějaký problém. Určitě jste se už někdy stali svědkem situace, kdy do restaurace přijde parta kamarádů, zasednou ke stolu, a ještě než jim číšník stačí donést jídelní lístek, vytáhnou mobilní telefony. V ten moment se každý ponoří do svého vlastního světa a přestane vnímat, že poblíž sedí jeho známí, s nimiž měl v plánu popovídat si při společném jídle. A tak po většinu doby vládne u stolu hluboké ticho, přerušované jen pípáním zpráv nebo lajků.

Nebo jiný příklad: venku je krásně, sluníčko svítí, ptáci vesele trylkují a vy si právě užíváte procházku rozkvetlou přírodou. Když vtom se zpoza zatáčky vynoří dvojice.

Chvilku vám trvá, než pochopíte, že patří k sobě. Každý totiž třímá v ruce mobil a vpíjí se zrakem do displeje. Proplují kolem vás neslyšně jako dva stíny. A vy stojíte uprostřed cesty a kroutíte hlavou nad tou prazvláštní chimérou. A možná si zavzpomínáte na svá mladá léta a romantické procházky voňavými alejemi, kdy jste se s tím druhým drželi za ruce, dívali se vzájemně do očí, povídali si a společně se smáli.

Únava i horší paměť

Zdá se až k neuvěření, že taková malá věcička, jako je mobil, může tak negativně ovlivnit mezilidské vztahy, či dokonce přispět k rozchodu.

Závislost na telefonu je však závislost jako každá jiná a dokáže se vztahem pořádně zamávat. A také se zdravím. Je známá věc, že lidé, kteří ještě pozdě v noci projíždějí mobil, mají mnohem méně kvalitní spánek, což časem vede k únavě, horšímu soustředění, emočním výkyvům, ale i depresím či obezitě.

Odborníci dále poukazují na nebezpečí hypertenze, zvýšené riziko cukrovky, a dokonce některých onkologických onemocnění. Z častého sledování displeje (ať už mobilu, nebo počítače) člověka také snadno rozbolí hlava, nemluvě o vysoké hladině stresu, který se na nás valí z neustálého sledování zpráv.

Časté používání tabletu zase způsobuje tzv. tabletové rameno, což se projevuje bolestí kloubů a zad. Existuje také esemeskový syndrom, pro který je typická bolest palce, jež se šíří zápěstím až k předloktí.

Možná jste zaslechli i pojem digitální amnézie. Lidé jsou dnes zvyklí vyhledat si všechno na internetu, což vede k tomu, že paměť zleniví, a my pak častěji zapomínáme. Dost důvodů k tomu, vypnout počítač a odložit mobil, aspoň na pár hodin. Našemu zdraví to rozhodně prospěje. A nic zásadního nám jistě neuteče.