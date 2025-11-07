Říká se tomu netolismus a znamená to, že bez telefonu v ruce nedáte ani ránu. Takto postižených jedinců neustále přibývá. A dopady na život jsou nezanedbatelné!
Objevovat se začaly v osmdesátých letech minulého století a dnes si bez mobilních telefonů neumíme život představit. Jenže jakkoli nám mobily v mnohém pomáhají, často nám také škodí. Zvláště když do nich „zíráme“ v podstatě neustále.
Podle odhadů se problém závislosti na mobilních telefonech týká minimálně šesti procent populace. A co hůř – nejvíce postiženy jsou děti ve věku od 12 do 15 let, přičemž netolismem trpí až 23 procent z nich! A to už je alarmující číslo.
Tolik informací neumí hlava pobrat
Dlouhodobé a nekontrolované užívání mobilních zařízení a neustálé surfování po internetu může vést k poruchám spánku, zhoršení schopnosti soustředění, poklesu školního prospěchu i k problémům v sociálních vztazích.
„Technologie samy o sobě nejsou nepřítelem. Problém nastává tehdy, když se stanou jediným místem, kde mladí lidé nacházejí přijetí a vyslyšení,“ upozorňuje psycholožka Zuzana Juráneková a pokračuje: „Negativně je ovlivňuje také přetlak informací bez zpracování, konzumace násilného obsahu, toxických ideálů krásy a další věci.“
Zdravotní důsledky v kostce
Dnešní děti (ale i dospělí) pak nemají dostatek prostoru pro zdravé zpracování emocí a vztahů. Často ani nenajdou spřízněnou dospělou duši, která by jim s tím pomohla.
Někdy jen děti nemají kamarády
Po letních prázdninách je tento problém ještě víc vidět. Po několika hodinách ve škole se děti vracejí domů do svého pokoje a okamžitě usedají k počítačům, tabletům a mobilním telefonům, což může tento negativní trend ještě zhoršovat.
„Průměrný člověk stráví před obrazovkami sedm až osm hodin denně. Jde o nepřiměřenou zátěž pro oči,“ varuje optometristka Lenka Petruchová.
Největším viníkem je podle ní modré světlo vyzařované z obrazovek počítačů, tabletů a mobilních telefonů. „To totiž proniká až k sítnici a může ji poškozovat. V extrémních případech vede až k zánětům spojivek či rohovky,“ dodává.
Co dělat, když zákazy mobilů nepomáhají? Zkuste s dětmi mluvit nejen o tomto problému, ale celkově i o tom, co prožívají, co je trápí. Buďte tu pro ně nejen materiálně, ale i duševně. A stanovte jasná pravidla.
„Povolte jim maximálně jednu až dvě hodiny na mobilu, a to vždy až po splnění všech povinností. Jeden den v týdnu by měly prožít celý offline,“ radí socioložka Sonia Livingstone.
Podle ní je podstatné zaměřit se na to, proč tyto technologie děti používají, a následně to řešit. „Někdy se jenom nudí, jindy ale utíkají před nepříjemnou realitou – klidně i šikanou,“ popisuje. Často je na vině i fakt, že nemají kamarády.
Doma zaveďte bezmobilové zóny
A co dělat, když netolismus postihne někoho ve zralém věku? V první řadě je potřeba nastavit si digitální limity, a to jak pro sociální sítě, tak pro YouTube nebo hry. Vypnout veškeré notifikace, protože co vás neruší, to vás nesvádí.
„Doma zaveďte přísné bezmobilové zóny. Spadat by do nich měla ložnice, jídelna nebo místo, kde máte jídelní stůl, a také toaleta, což bývá pro mnohé největší oříšek,“ poznamenává expertka.
Scházejte se s přáteli a zakažte si mluvit o tom, co kdo kdy viděl na internetu. Bavte se o něčem jiném. A o víkendu se zkoušejte odpojit. Nejdřív to bude trošku dřít a bolet, ale uvidíte, že si volno mnohem lépe užijete.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.