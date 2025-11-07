Závislost na telefonech vede k úzkostem i bolestem hlavy

Autor:
Mobily nám dokážou v mnoha ohledech pomoci. Když jim však podlehneme, zaděláváme si na nepříjemné vztahové problémy. Stali jste se závisláky?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Říká se tomu netolismus a znamená to, že bez telefonu v ruce nedáte ani ránu. Takto postižených jedinců neustále přibývá. A dopady na život jsou nezanedbatelné!

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Objevovat se začaly v osmdesátých letech minulého století a dnes si bez mobilních telefonů neumíme život představit. Jenže jakkoli nám mobily v mnohém pomáhají, často nám také škodí. Zvláště když do nich „zíráme“ v podstatě neustále.

Podle odhadů se problém závislosti na mobilních telefonech týká minimálně šesti procent populace. A co hůř – nejvíce postiženy jsou děti ve věku od 12 do 15 let, přičemž netolismem trpí až 23 procent z nich! A to už je alarmující číslo.

Tolik informací neumí hlava pobrat

Dlouhodobé a nekontrolované užívání mobilních zařízení a neustálé surfování po internetu může vést k poruchám spánku, zhoršení schopnosti soustředění, poklesu školního prospěchu i k problémům v sociálních vztazích.

„Technologie samy o sobě nejsou nepřítelem. Problém nastává tehdy, když se stanou jediným místem, kde mladí lidé nacházejí přijetí a vyslyšení,“ upozorňuje psycholožka Zuzana Juráneková a pokračuje: „Negativně je ovlivňuje také přetlak informací bez zpracování, konzumace násilného obsahu, toxických ideálů krásy a další věci.“

Zdravotní důsledky v kostce

  • Poruchy spánku: modré světlo z obrazovky narušuje tvorbu melatoninu a zapříčiňuje problémy s usínáním a kvalitou spánku.
  • Snížená pozornost a koncentrace: neustálé přepínání mezi úkoly a notifikace rozptylují mozek.
  • Psychické problémy: zvýšená úzkost a stres spojené s potřebou být online a srovnáváním se s ostatními.
  • Bolesti krční páteře a zad: sledování displeje se skloněnou hlavou vede ke ztuhlosti v oblasti krku a ramen.
  • Oční únava a syndrom suchého oka: příliš dlouhé sledování obrazovky bez přestávek unavuje oči a může způsobit bolest hlavy.
  • Závislost a narušení denního režimu: přerušovaný denní rytmus, ztráta času na jiné aktivity či odpočinek.

Dnešní děti (ale i dospělí) pak nemají dostatek prostoru pro zdravé zpracování emocí a vztahů. Často ani nenajdou spřízněnou dospělou duši, která by jim s tím pomohla.

Někdy jen děti nemají kamarády

Po letních prázdninách je tento problém ještě víc vidět. Po několika hodinách ve škole se děti vracejí domů do svého pokoje a okamžitě usedají k počítačům, tabletům a mobilním telefonům, což může tento negativní trend ještě zhoršovat.

„Průměrný člověk stráví před obrazovkami sedm až osm hodin denně. Jde o nepřiměřenou zátěž pro oči,“ varuje optometristka Lenka Petruchová.

Největším viníkem je podle ní modré světlo vyzařované z obrazovek počítačů, tabletů a mobilních telefonů. „To totiž proniká až k sítnici a může ji poškozovat. V extrémních případech vede až k zánětům spojivek či rohovky,“ dodává.

Co dělat, když zákazy mobilů nepomáhají? Zkuste s dětmi mluvit nejen o tomto problému, ale celkově i o tom, co prožívají, co je trápí. Buďte tu pro ně nejen materiálně, ale i duševně. A stanovte jasná pravidla.

„Povolte jim maximálně jednu až dvě hodiny na mobilu, a to vždy až po splnění všech povinností. Jeden den v týdnu by měly prožít celý offline,“ radí socioložka Sonia Livingstone.

Podle ní je podstatné zaměřit se na to, proč tyto technologie děti používají, a následně to řešit. „Někdy se jenom nudí, jindy ale utíkají před nepříjemnou realitou – klidně i šikanou,“ popisuje. Často je na vině i fakt, že nemají kamarády.

Doma zaveďte bezmobilové zóny

A co dělat, když netolismus postihne někoho ve zralém věku? V první řadě je potřeba nastavit si digitální limity, a to jak pro sociální sítě, tak pro YouTube nebo hry. Vypnout veškeré notifikace, protože co vás neruší, to vás nesvádí.

„Doma zaveďte přísné bezmobilové zóny. Spadat by do nich měla ložnice, jídelna nebo místo, kde máte jídelní stůl, a také toaleta, což bývá pro mnohé největší oříšek,“ poznamenává expertka.

Scházejte se s přáteli a zakažte si mluvit o tom, co kdo kdy viděl na internetu. Bavte se o něčem jiném. A o víkendu se zkoušejte odpojit. Nejdřív to bude trošku dřít a bolet, ale uvidíte, že si volno mnohem lépe užijete.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr

Modrá je dobrá a půvabný retro vzor ještě lepší. Propínací svetřík se dá využít...

Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Kozačky, cena 1299 Kč

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Džínový zimní kabát s teplou podšívkou je ideální volbou pro ty, kdo dávají...

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Ilustrační snímek

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik

Prodloužený kabát s vysokým podílem bavlny je pohodlný a nadčasový – ideální...

Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.

Závislost na telefonech vede k úzkostem i bolestem hlavy

Ilustrační snímek

Mobily nám dokážou v mnoha ohledech pomoci. Když jim však podlehneme, zaděláváme si na nepříjemné vztahové problémy. Stali jste se závisláky?

7. listopadu 2025

Mladí lidé mohou změnit svět pohybem

Komerční sdělení
Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou spořitelnou a dalšími partnery spouští další ročník soutěže ZMĚŇ SVĚT POHYBEM. Soutěž hledá mladé lidi, kteří mají chuť...

6. listopadu 2025

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Džínový zimní kabát s teplou podšívkou je ideální volbou pro ty, kdo dávají...

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

6. listopadu 2025

Udělejte v botníku inventuru. Nosí se vše od mokasín po kozačky

I když máte trochu silnější lýtka, budou vám tyto kozačky s elastickou zadní...

Boty nejsou jen praktickým prvkem našeho outfitu. Chceme také, aby šly ruku v ruce s módními trendy, aby byly pohledné, zajímavé, osobité, sexy, také pohodlné, dobře udržovatelné, a to pořád ještě...

5. listopadu 2025

Vraťte vlasům sílu, vitalitu a mladistvý vzhled. Vyživte je i zevnitř

Ilustrační snímek

Stejně jako pleť stárne i naše kštice. Ztrácí lesk, pružnost i hustotu, roste pomaleji a snáz se poškodí. Naštěstí existuje cesta, jak ji dostat zpět do kondice – její součástí je výživa, cílená péče...

4. listopadu 2025

Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr

Modrá je dobrá a půvabný retro vzor ještě lepší. Propínací svetřík se dá využít...

Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...

3. listopadu 2025

Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik

Prodloužený kabát s vysokým podílem bavlny je pohodlný a nadčasový – ideální...

Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.

2. listopadu 2025

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Ilustrační snímek

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

1. listopadu 2025

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Kozačky, cena 1299 Kč

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Ilustrační snímek

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí...

30. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chutě a vůně vyvolávají emoce. Jídlo vrací do dětství i do léta

Chuť lze ošálit, pokud použijete elektrickou lžičku, která do ústní dutiny...

Chutě a vůně mají kouzelnou moc – dokážou nás přenést zpět v čase, vyvolat vzpomínky na blízké i proměnit náladu během okamžiku. Co všechno umí a jak je využít? Chuť a vůně dokážou vyvolat vzpomínky...

29. října 2025

Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si

Pestrobarevné bobulovité ovoce patří mezi nejzdravější a na živiny nejbohatší...

Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.