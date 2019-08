Pes, nebo kočka? V českých domácnostech mají jasno. Podle statistik 38 % Čechů chová psa a jen 26 % lidí podlehlo kouzlu společnosti kočičích krásek. Ale „kočkaři“ nelitují. Život s Mickou nebo Mourkem je totiž jiný než se psem.



„Moje Mia je osobnost. Když se chce pomazlit, tak za mnou přijde sama, jinak je nezávislá, nevtírá se. Jedna druhou respektujeme a dáváme si prostor,“ rozplývá se nad soužitím s chlupatou šelmou šestadvacetiletá Simona. A asi má pravdu. Zajímavé je, že původně kočky nebyly vůbec chovány jako domácí mazlíčci. Naši předkové je využívali pouze k hubení hlodavců. S myšlenkou na kočku coby domácího mazlíčka prý přišla britská královna Viktorie, která z toho ve 20. století udělala módní záležitost.

1. Mozek mají podobný našemu

Ano, neděláme si legraci. Vědecké výzkumy prokázaly, že kočičí mozek má z 90 % podobnou strukturu jako ten lidský. Podobný je také počet neuronů a způsob, jakým zvíře zpracovává informace. Víte třeba, že vaše kočka dokáže vnímat čas?



Neřekne vám sice přesně, kolik je hodin, ale zatraceně dobře ví, kdy chodíte z práce domů a kdy byste jí měli dát něco dobrého do misky. „Zatímco krátkodobou paměť má kočka skvělou, daleko hůř si pamatuje věci, které prožila v minulých dnech,“ říkají výzkumníci a dodávají, že to je hlavním důvodem, proč si kočka nepamatuje nařízení a povely svého páníčka.

2. Nesnášejí vodu

Je jedno, jestli jde o déšť nebo koupel v rybníce. Vodě obecně se kočka bude vyhýbat jako čert kříži. Proč? Důvodem je „pachová stopa“, která je pro kočku stejně důležitá jako „občanka“. Ostatní kočky (a hlavně kocouři) se podle ní dozví spoustu důležitých informací, například jakého je zvíře pohlaví, jestli je zdravé a tím pádem schopné páření…

Koupel všechny čichové stopy smaže a pro nebohou kočku je to totéž, jako byste ji vymazali z povrchu zemského. Proto se čičiny myjí jazykem. Jejich srst je i tak krásná a čistá.

3. Neznají sladkou chuť

Kočka si vybírá jídlo nosem. Její „frňák“ obsahuje 200 čichových buněk, které fungují jako radar. Když jídlo hezky voní, kočka ho sní. Ale v opačném případě ho klidně nechá na misce tak dlouho, dokud ho neodklidíte. Má tak dokonalý čich, že dokonce prokoukne i šunku, do níž jste pracně schovali prášek od veterináře… Tak na to pozor.

Se zajímavým faktem přišli i vědci, kteří zjistili, že kočky (na rozdíl od psů) vůbec necítí sladkou chuť. Je to tím, že jejich chuťové pohárky rozeznávají jen tři druhy chutí – kyselou, hořkou a slanou. První dvě zmíněné jsou pro číči naprosto nepřijatelné, proto pokud byste jim chtěli přidat do jídla starší uzeninu, nikdy to nemůže projít. Co ale kočky opravdu mají rády, je sůl. Podle veterinářů jim ovšem tenhle slaný poklad může podráždit močové ústrojí. Tak jim určitě nikdy ne nedávejte nic extra slaného, třeba chipsy.

4. Předení je pro ně (psycho)terapií

Říká se, že kočky předou, když jim je dobře. A většina chovatelů to jen kvituje: „Moje Sára je strašný mazel. Když si sednu k televizi, skočí mi na klín a začne příst. To je pro mě povel, že chce drbat a hladit. Obě se spolu cítíme příjemně a bezpečně,“ sděluje své pocity padesátiletá chovatelka Mirka. A určitě má pravdu. Kočičí vrnění vzniká smršťováním hlasivek. Monotónní vibrace prý zvíře uklidňují a pomáhají mu k lepšímu zdraví a regeneraci.

Nedávné výzkumy prokázaly, že předení podporuje u koček větší tvorbu mateřského mléka. Koťata proto více předou, aby mamince dala najevo, že jsou spokojená, a ona tak měla více času na „mateřské povinnosti“.

5. Nosí originální nos

Tak jako každý z nás má nezaměnitelný otisk prstu, u koček to platí o nosu. Každá z nich má svůj originální čumáček, který už nikdy nikdo nenapodobí. Stejně zvláštní jsou i další fakta o kočičím těle. Věděli jste třeba, že kočičí uši obhospodařuje třicet svalů, díky čemuž s nimi můžou šelmičky otáčet až o 180°?



A to není vše, pokud byste si dali tu práci a rozhodli se spočítat kočičí chloupky na jednom centimetru srsti, jaké číslo by vám vyšlo? Zřejmě by to bylo celých 20 155!