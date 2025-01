Z telefonu se stává skutečný chytrý společník

Společnost Samsung Electronics představila nové telefony Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ a Galaxy S25. Tím vytvořila nový standard mobilní umělé inteligence v její dosud nejpřirozenější formě, s nejvyspělejším vnímáním aktuálního kontextu a okolního prostředí.

„Nejlepší inovace vždy vycházejí z potřeb uživatelů. Proto vyvíjíme umělou inteligenci Galaxy AI tak, aby se díky ní s telefony pracovalo přirozeným způsobem bez jakékoli námahy a překážek,“ říká TM Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience v Samsung Electronics. „Řada Galaxy S25 znamená definitivní přechod na operační systém s umělou inteligencí a přináší zásadní změny, které se týkají nejen použití moderních technologií, ale i každodenního života.“

Smartphony Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra mají zase o něco lepší procesor, rychle se dobíjejí, obsahují recyklované materiály a vynikají dlouhodobou výdrží baterie. Jsou také nejtenčími, nejlehčími a nejodolnějšími telefony, jaké řada S kdy nabídla, mají zaoblené rohy, takže lépe padnou do ruky a jsou odolné vůči poškrábání i pádům. V České republice budou dostupné od 7. února 2025 a seženete je v 7 různých barvách. Zákazníci můžou navíc po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodat své staré zařízení.

Nejintuitivnější a nejsnazší komunikace s mobilním telefonem v historii

Díky uživatelskému rozhraní One UI 7 fungují telefony řady Galaxy S25 jako opravdoví AI společníci, kteří skutečně rozumějí, co po nich člověk chce, a nabízejí personalizovanou umělou inteligenci s mimořádným důrazem na bezpečí a ochranu soukromí. Jde o první krok na cestě ke společné vizi Samsungu a Google – obě firmy chtějí z Androidu udělat operační systém s umělou inteligencí v samotném jádru, na jehož podobě se budou podílet vývojáři a partneři z celého světa.

Díky integraci funkcí s umělou inteligencí a multimodálními schopnostmi dokážou telefony řady S25 přirozeným způsobem zpracovat a interpretovat text, mluvený projev, fotografie i videa. Aktualizovaná funkce Circle to Search výrazně usnadňuje a zrychluje vyhledávání podle aktuálního kontextu. V aktuální verzi dokáže rozpoznat telefonní čísla, e-maily a webové adresy na displeji, takže stačí jediný dotek a uživatel může telefonovat, poslat e-mail nebo navštívit internetovou stránku.

Modely řady Galaxy S25 rovněž při vyhledávání dokážou navrhnout další kroky podle aktuálního kontextu. Navíc výrazně usnadňují přepínání mezi aplikacemi, například při sdílení GIF animací nebo ukládání podrobných informací o schůzce.

Galaxy S25 také přináší převratné změny v chápání přirozeného jazyka, což opět výrazně usnadňuje každodenní interakce. Stačí požádat a systém intuitivně najde konkrétní fotografii v galerii nebo upraví velikost fontu na displeji.

Stiskem a přidržením bočního tlačítka se aktivuje asistenční služba Gemini, která výrazně usnadňuje práci s aplikacemi Samsungu a Googlu, případně s vybranými aplikacemi dalších výrobců typu Spotify. V prohlížeči lze například vyhledat rozpis utkání oblíbeného sportovního týmu a pomocí jednoduchého příkazu všechny položky uložit do kalendáře Samsung.

Kromě těchto intuitivních novinek se výrazného vylepšení dočkaly i další nástroje a funkce Galaxy AI, určené ke komunikaci, práci a kreativní činnosti. Funkce Přepis hovorů automaticky přepisuje a shrnuje telefonní hovory. Asistenční služby při psaní, třeba shrnutí textu nebo automatické formátování poznámek, lze nyní využít, kdykoli se na displeji zobrazí text – není nutné přepínat mezi aplikacemi. Asistent kreslení zase nabízí nové způsoby, jak z jednoduchých nápadů udělat propracované dílo – stačí ho naskicovat, případně popsat a vysvětlit, jak by mělo vypadat.

Dokonale personalizované funkce se spolehlivým zabezpečením

V éře umělé inteligence nelze oddělit personalizované funkce od kvalitního zabezpečení. U řady Galaxy S25 se o personalizaci AI funkcí stará technologie Personal Data Engine, která bezpečně analyzuje data a upravuje chování telefonu na míru uživateli podle jeho preferencí a zvyklostí. Úpravy se týkají celé řady aplikací a ocení je každý, kdo chce například využít běžný jazykový příkaz k vyhledání staré fotografie v galerii nebo praktickou funkci Now Brief, která proaktivně zobrazí nejrůznější návrhy na liště Now Bar na zamčené obrazovce. Veškerá personalizovaná data se bezpečně ukládají do soukromého prostoru, šifrovací klíč chrání osvědčený nástroj Knox Vault. V kombinaci s umělou inteligencí přímo v přístroji se tak vytváří chytré a zároveň bezpečné prostředí, s nímž se setkáte právě jen v řadě Galaxy.

Další velkou předností řady Galaxy S25 je tzv. postkvantová kryptografie aneb spolehlivá metoda, jak zabezpečit citlivá data před nejrůznějšími hrozbami spojenými s postupným vývojem kvantové výpočetní technologie.

Žádná ochrana soukromí nefunguje bez holistického zabezpečení. Základ k němu přineslo uživatelské rozhraní One UI 7 se svou samostatnou bezpečnostní vrstvou, vytvořenou přímo pro potřeby éry umělé inteligence a hyperkonektivity. Mezi novinky patří nastavení maximálních restrikcí, vylepšená ochrana před krádeží a nový informační panel platformy Knox Matrix, kde lze monitorovat zabezpečení v rámci celého propojeného ekosystému.

Nejvyšší výkon, jaký telefony Galaxy kdy poznaly

Srdcem telefonů řady Galaxy S25 je procesor Snapdragon® 8 Elite for Galaxy. Nejvýkonnější čipset v historii, speciálně upravený pro modely Galaxy, navyšuje oproti předchozí generaci výkon neuronové jednotky NPU o 40 %, základní procesní jednotky CPU o 37 % a grafiky GPU o 30 %. Právě díky vyššímu hardwarovému výkonu dokážou modely Galaxy S25 využívat umělou inteligenci přímo v přístroji bez jakýchkoli kompromisů. Týká se to i náročných nástrojů, které dosud využívaly cloudová řešení – příkladem jsou třeba generativní úpravy fotografií.

Na úpravě procesoru Snapdragon® 8 Elite for Galaxy na míru nové telefonní řadě spolupracovaly firmy Samsung a Qualcomm Technologies. Výsledkem je mj. vyspělé a účinné zpracování obrazu pomocí nástroje ProScaler, který vylepšuje obrazovou přesnost o 40 %. Technologie Digital Natural Image engine (mDNIe) v procesoru zase využívá Galaxy IP k vylepšení zobrazení na displeji.

Procesor Snapdragon® 8 Elite for Galaxy je mimoto vybavený technologií Vulkan Engine a vylepšeným systémem Ray Tracing, což znamená plynulejší a realističtější mobilní hraní.

Při intenzivním využívání umělé inteligence přijde vhod vylepšený systém rozptýlení tepla díky odpařovací komoře zvětšené o 40 %, na míru upravený tepelně citlivý materiál (TIM) zase vylepšuje termální účinnost přístroje.

Tvůrčí činnost na profesionální úrovni

Modely řady Galaxy S25 posouvají laťku výš i v oblasti mobilní fotografie – hlavní zásluhu na tom má vysoké rozlišení snímačů a technologie ProVisual Engine. Výsledkem jsou nevídaně kvalitní snímky s mimořádně dobrou kresbou detailů. Nový ultraširoký fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů, což je velká změna oproti předchozí hodnotě 12 MPix, takže se zájemci můžou těšit na jasné snímky plné živých barev.

V základním nastavení teď fotoaparát funguje s 10bitovým HDR, což znamená čtyřikrát bohatší barevné podání v porovnání s 8bitovou technologií. Telefony Galaxy S25 tedy zachytí dostatečně kvalitní kresbu detailů v jakémkoli světle. Také videozáznamy pořízené ve slabém světle ještě nikdy nebyly kvalitnější než u nové řady Galaxy S25. Díky výkonnému procesoru dokáže přístroj analyzovat pohyb a čas, a tím velmi efektně redukovat nechtěný šum. To umožňuje přesněji detekovat pohyblivé i statické objekty a výsledkem je ostřejší a jasnější záběr v jakékoli situaci.

Galaxy S25 rovněž nově nabízí celou řadu nástrojů, které byly dosud dostupné jen ve specializovaných aplikacích. To mimo jiné výrazně usnadňuje pokročilé úpravy fotografií nebo videozáznamů – každý se dnes může pustit do postupů dříve vyhrazených jen profesionálům. Funkce Audio guma zjednodušuje odstranění nechtěného zvuku z videa. Systém umožňuje vybírat jednotlivé kategorie zvuků (např. hlas, šum davu, vítr, hudbu, přírodní zvuky nebo ruchy z pozadí) a samostatně je ztlumovat nebo úplně eliminovat.

A pokud si při fotografování chceme připadat jako se zrcadlovkou, umožňují telefony řady Galaxy S25 kreativní práci s hloubkou ostrosti pomocí funkce Virtuální clona v oblíbeném režimu Expert RAW. Při natáčení zase nové telefony podporují tvůrčí zaujetí díky funkci Galaxy Log, která rozšiřuje možnosti barevných gradientů podobně jako profesionální programy pro kameramany.

Vylepšení se dočkala i funkce Portrétní studio, nyní umožňuje vytvářet personalizované avatary s reálnými výrazy tváře. Přibyly filtry v analogovém stylu, takže fotografie a videa vypadají jako ze starých časů.

Odolné provedení znamená lepší udržitelnost

Řada Galaxy S25 vychází z ikonických designových tradic modelů Galaxy, jejichž základem je jednoduchost, emoce a účinek. Model Galaxy S25 Ultra je odvážnou esencí těchto tradic – jedná se o nejtenčí, nejlehčí a nejodolnější telefon, jaký řada S kdy nabídla, se zaoblenějšími rohy, aby lépe padl do ruky.

Telefon Galaxy S25 Ultra je vyrobený z odolného titanu a zbrusu nového materiálu Corning® Gorilla® Armor 2, který je odolnější než sklo. Výrobci využili speciální sklokeramický materiál firmy Corning a k tomu speciální antireflexní povrchovou úpravu, což dohromady znamená lepší ochranu v případě pádu, lepší viditelnost za jasného dne a odolnost proti poškrábání.

V každém externím komponentu modelů Galaxy S25+ a S25 nově najdeme aspoň jeden typ recyklovaného materiálu, protože kovový rámeček v této verzi poprvé v historii obsahuje recyklovaný hliník.

Každý model z nové řady využívá v baterii minimálně 50 % recyklovaného kobaltu, a v řadě Galaxy S25 také poprvé dochází na baterie s příměsí recyklovaného kobaltu z předchozích přístrojů Galaxy nebo z baterií vyřazených během výroby. Samsung v tomto ohledu spolupracuje s partnery, kteří uvažují podobným způsobem – spolupráce má různé formy od získávání kobaltu ze starých baterií po jeho opětovné využití v bateriích řady Galaxy S25.

Když k tomu připočteme zaručené aktualizace operačního systému v sedmi generacích a sedm let bezpečnostních aktualizací, je jasné, že řada Galaxy S25 znamená spolehlivý optimalizovaný výkon s delší životností.

A kdo chce mít ještě větší jistotu, pro toho je tu program Samsung Care+ aneb komplexní pojištění náhodných škod, oprav a výměn. Kromě toho Samsung představuje tzv. New Galaxy Club neboli předplacený flexibilní model, který využívání telefonů Galaxy a případný přechod na nový typ ještě usnadňuje. Podrobnější informace budou k dispozici později.

Všechny modely Galaxy S25 budou k dispozici s 6 měsíci služby Gemini Advanced a 2 TB cloudového úložného prostoru v ceně. Součástí služby Gemini Advanced jsou naše nejlepší AI modely a přednostní přístup k nejnovějším funkcím, mezi něž patří Gems (personalizované AI expertní poradenství na libovolné téma) nebo Deep Research (osobní výzkumná asistenční služba).