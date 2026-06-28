Wotazník je v kurzu!

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Mladoboleslavská kapela Wotazník patří k nejzajímavějším mladým jménům české rockové scény a její popularita rychle roste.
Nové album Přestupní Stanice potvrzuje jejich talent, autorskou vyzrálost i schopnost překvapovat svěžím hudebním přístupem. Chytlavé melodie, silné texty a žánrová pestrost z něj dělají jednu z nejzajímavějších domácích desek roku. Pokud rádi objevujete nové talenty s velkým potenciálem, měli byste mít Wotazník rozhodně na radaru. Sledujte kapelu na sociálních sítích i koncertním turné, jehož vrcholem bude křest alba 18. září 2026 v Mladé Boleslavi za účasti kapely Civilní Obrana. O tomto jménu ještě rozhodně uslyšíte.
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Stává se rituálem, který má svou chuť, svůj rituál i tradici. Starbucks letos přináší novou směs Starbucks® Iced Coffee Blend a doplňuje ji o výběrové kávy z řady Starbucks Reserve – pro chvíle, kdy...
Červen a červenec přejí lehkosti, pohodlí a módě, která drží krok s vašimi plány. Ať už vyrážíte na dovolenou k moři, na víkendový výlet, nebo jen trávíte dny ve městě, letošní letní kousky sázejí na...
Stává se rituálem, který má svou chuť, svůj rituál i tradici. Starbucks letos přináší novou směs Starbucks® Iced Coffee Blend a doplňuje ji o výběrové kávy z řady Starbucks Reserve – pro chvíle, kdy...
Touha po bronzové pokožce je každé léto silnější než rozum. Jenže slunce umí být nejen příjemné, ale také nebezpečné. Jak si užít opalování bez spálené kůže, pigmentových skvrn a předčasných vrásek?...