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Wotazník je v kurzu!

Komerční sdělení   14:00

Wotazník je v kurzu! | foto: Archiv: Wotaznik

Komerční sdělení

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Mladoboleslavská kapela Wotazník patří k nejzajímavějším mladým jménům české rockové scény a její popularita rychle roste.

Nové album Přestupní Stanice potvrzuje jejich talent, autorskou vyzrálost i schopnost překvapovat svěžím hudebním přístupem. Chytlavé melodie, silné texty a žánrová pestrost z něj dělají jednu z nejzajímavějších domácích desek roku. Pokud rádi objevujete nové talenty s velkým potenciálem, měli byste mít Wotazník rozhodně na radaru. Sledujte kapelu na sociálních sítích i koncertním turné, jehož vrcholem bude křest alba 18. září 2026 v Mladé Boleslavi za účasti kapely Civilní Obrana. O tomto jménu ještě rozhodně uslyšíte.

Více na www.wotaznik.com

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