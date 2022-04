Určitě jste už slyšeli větu, že někomu něco nevoní – práce, kolegové nebo třeba jenom plán na odpoledne. Člověk ono rčení používá, aniž by se pořádně zamyslel nad tím, co vlastně znamená. Přitom má velké opodstatnění.

Čich je ze všech smyslů největší outsider. Když ho člověk má, ani za to není vděčný. Ale pokud ho ztratí, najednou je všechno jinak. Teď se o tom mohli přesvědčit mnozí pacienti s covidem, který právě dočasnou ztrátu tohoto smyslu může způsobit.

Najednou si připadáte jako bezrucí. Dojde vám nejen to, že čich podporuje ostatní smysly, ale uvědomíte si také, jak důležitý pro vás je.

V prvé řadě varuje před nebezpečím – před zkaženým jídlem, požárem, ale třeba i před nebezpečnými individui v MHD. Ale umí ještě něco navíc – podle vědeckých studií vás i neomylně navede k lásce.

Vzpomeňte si, jaké to je, když na ulici potkáte někoho navoněného stejným parfémem, jaký používal váš předchozí přítel. Okamžitě se vám hlavou začnou honit vzpomínky na to, co jste zažili. Připomene vám to společné časy mnohem víc než fotografie nebo slova, která jste mezi sebou používaly.

Vůně vyvolávají vzrušení, ale i odpor

„Čich má silné, evolučně zakořeněné spojení s naším limbickým systémem. Tedy tou částí nervové soustavy, která je klíčová pro zpracování emocí a sexuální motivace,“ vysvětluje to zakladatel online sexshopu pro zdravou sexualitu Yoo.cz Vojtěch Sláma a pokračuje: „Různé vůně a pachy v nás vyvolávají zájem o druhého, pocity vzrušení, nebo naopak i odpor.“

Antikoncepce to může zamotat Ženy spoléhají při výběru partnera na čichové vjemy mnohem více než muži. Jak zjistil skotský profesor psychologie Craig Roberts, který zkoumal toto téma ve Velké Británii, USA, Kanadě i Česku, příslušnice něžného pohlaví jsou během ovulace přitahovány vůní mužů s odlišnou genovou výbavou. Jejich dítě by totiž díky genetické diverzitě mělo větší šanci na přežití. Ale pozor – to se může během času rychle změnit. Mnohdy totiž používají hormonální antikoncepci. Kvůli ní se hladina jejich hormonů pohybuje v rovině neplodných dnů. Tehdy jim mnohem více voní muži, kteří by spíše vynikli jako pečující a starostliví otcové. Samozřejmě je otázka jednotlivých dam, po jakém otci pro své děti nejvíce touží. Hormony každopádně dokážou zamíchat karty s jejich konečným úsudkem. V neposlední řadě se vám také ve chvíli, kdy antikoncepci nasadíte nebo naopak vysadíte, změní čich. To, co vám dříve vonělo, vám páchne a naopak. A týkat se to může i vašeho milého.

Jinými slovy – pokud vás potenciální partner hned na první pohled nepraští do nosu (myšleno metaforicky, samozřejmě), pravděpodobně spolu na stejnou vlnu později už nenaskočíte.

Soudě podle vědců se na čich víc zaměřují ženy než muži. „Vůně protějšku je zajímá od počátku mnohem víc než jeho vzhled, což se o naopak o mužích říct nedá. Ti vnímají jako první slušivou fasádu,“ uvádí se ve studii odborníků univerzity v německých Drážďanech.

Pokud to ale mezi partnery v tomto směru nefunguje, projeví se to u obou pohlaví, a to hlavně v oblasti důvěry i sebedůvěry a také sexu. Lidé s horším čichem nebo ti, kteří o něj přišli (i jen dočasně například vlivem zmíněného onemocnění covid-19), vykazovali pokles sexuální motivace a menší emocionální uspokojení ze sexu.

Právě proto je podle australského odborníka Mehmeta Mahmuta jedním z velmi častých důvodů rozvodů i to, že si partneři navzájem prostě přestali vonět. U žen se to může stát ve chvíli, kdy jenom vysadí antikoncepci.

Nejen vůně těla je ale zásadní. Člověk kolem sebe šíří i takzvané feromony, tedy látky podobné hormonům, které vylučuje do okolí. Dělají to také zvířata. Ta jimi lákají protějšky k páření a my vlastně děláme to samé.

Důležité je vědět, že feromony jednoho druhu zachytí jen příslušník toho samého. Takže vy asi za roztouženým býčkem nevyrazíte, zatímco jalovice ano. A ani on nebude toužit po vás.

U lidí ale fungují feromony na trochu jiné bázi. „Oproti klasickým vůním člověk nepřijímá a nerozpoznává feromony čichovými žlázami v nose. Feromony tedy necítíme,“ popisuje to sexuolog Marek Broul z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Místo toho je vnímá takzvaný jacobsonův orgán uložený na vrchním patře, na pomezí ústní a nosní dutiny. „Když zachytí přítomnost feromonů, ihned vyšle signály do mozku a ten začne stimulovat centrum rozkoše,“ uvádí specialista. A láska jako trám může začít – i když třeba jen na chvíli.

Nosem poznáte také kamarády

Jak se tedy naučit vnímat lidi správně i nosem? Musíte se na to prostě pořádně soustředit – tak, abyste si celý tento proces uvědomili a pochopili, co vám čich nos naznačuje. Podle vůní dokonce poznáte i své přátele. Je známo, že dámy preferující svůj vzhled a postavení používají silnější a agresivnější vůně, zatímco třeba sportovkyně dají spíše na lehkost a nenápadnost.

Pokud si partner koupí parfém, který vám nesedí, řekněte mu to. Neumíte si představit, jak rychle umí taková maličkost znehodnotit to, co je mezi vámi. Sami si nekupujte vůně jenom podle toho, co vám kdo doporučí. Přemýšlejte o tom tak, abyste zdůraznili svou osobnost a zároveň se cítili sebevědomě.

Nadechujte vůně z okolí plnými doušky, ale kontrolovaně. Abyste mohli jednou říct – lidi, já mám na lásku vážně dobrý nos.