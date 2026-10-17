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Nomen omen. Co říká naše jméno a jak může předurčit náš život

  4:30

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Botanik Václav Větvička nebo ornitolog Petr Orel jako by svým povoláním naplnili vlastní příjmení. Jméno ale může ovlivnit i první dojem, očekávání okolí nebo to, jak snadným terčem se jeho nositel stane. Víte, co znamená to vaše?

Staří Římané říkali „nomen omen“, to se dá doslovně přeložit jako jméno je znamení. A dnes se o tom mluví jako o nominativním determinismu. Tato teorie vychází z předpokladu, že jméno může do určité míry určovat, jakou cestou se člověk v životě vydá.

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Téměř doslovně se to podařilo v případě botanika Václava Větvičky, dlouholetého ředitele Botanické zahrady Univerzity Karlovy, nebo zoologa a ornitologa Petra Orla. Podobné případy jsou však pravděpodobně jen půvabnými shodami.

Otázkou ale zůstává, zda jméno nemůže působit méně nápadně – například přes asociace, které v nás vyvolává.

Anežka nebo Vanessa

Ještě před osobním setkáním si totiž podle jména můžeme vytvořit určitou představu. Anežka, Marie nebo Květa v naší mysli vytvoří zcela jiné asociace než Vanessa, Palmíra nebo Esmeralda. A zcela jinou představu můžeme mít o lidech jménem Josef, František a Jaroslav než o Kevinovi, Mateovi či Justinovi.

Jméno může napovídat věk nebo původ, ale také působit tradičně, nezvykle či výstředně. Psychologové v této souvislosti upozorňují především na sílu prvního dojmu: neobvyklé jméno přitahuje pozornost a může vyvolat reakci ještě předtím, než okolí pozná člověka, který ho nosí.

Jaká neobvyklá jména matrika povolí?

Jméno nemusí být v českém kalendáři, musí ale prokazatelně existovat v základní a spisovné podobě a nesmí být hanlivé, vymyšlené nebo zkomolené.

Matrika nejprve ověří, zda už bylo schváleno. Pokud ne, je potřeba odborný posudek, který vypracovává Ústav pro jazyk český AV ČR. Potvrdí-li existenci jména a jeho správnou podobu, matrika ho může dítěti zapsat do rodného listu.

Mezi netradiční jména, která už české úřady zapsaly, patří například Balthazar, Castor, Stig, Sargon, Remus, Perikles nebo Tiberius, u dívek Anahita, Andromeda, Zazie, Teyla, Medea, Polyxena či Salome.

Naopak kvůli chybějící historii nebo nevhodné podobě neprošla jména jako Gambrinus, Bonbóna, Bizon, Skippy nebo Invest.

Rodiče navíc někdy vybírají jméno podle vlastnosti, kterou s ním spojují. Chtějí něžné, vznešené, výrazné nebo takové, které v jiném jazyce znamená krásu, sílu či štěstí.

Jenže představu rodičů nemusí budoucí nositel vůbec naplnit. Z drobné holčičky s křehce znějícím jménem může vyrůst vysoká a rázná žena, dítě se jménem spojovaným s krásou zase nemusí odpovídat běžným představám o atraktivitě.

Samotný rozpor problém nepředstavuje. Pro jeho nositele ale mohou být nepříjemné opakované poznámky lidí, kteří na něj upozorňují.

Šípková Růženka

Podobné riziko přinášejí jména vybraná hlavně kvůli originalitě. Dospělý člověk musí své neobvyklé jméno opakovat při představování, opravovat jeho výslovnost nebo vysvětlovat, odkud pochází. U dítěte se přidává školní kolektiv, který dokáže využít prakticky cokoli, co vybočuje. Psychologové v tomto kontextu upozorňují, že neobvyklé jméno samo o sobě sebevědomí dítěte nepoškozuje; problém může nastat u jména natolik bizarního, že se stává zdrojem nežádoucí pozornosti.

Důležitá je také kombinace jména a příjmení. Každá část zvlášť může být naprosto běžná, dohromady ale mohou vytvořit dvojsmysl, rým nebo spojení, které rodiče při výběru přehlédnou a spolužáci objeví během několika minut. Příkladem mohou být zcela běžná jména jako Karel, Přemysl nebo Růžena. Když se ale dají dohromady s příjmením, mohou vzbudit někdy opravdu nežádoucí pozornost. Například Karel Čtvrtý, Přemysl Oráč nebo Růžena Šípková.

Přemýšlet do budoucna je dobré i u zdrobnělin či dětsky znějících jmen. Jinak může působit například Kiki nebo Mimi u malé holčičky a jinak o několik desetiletí později, kdy jejich nositelka pracuje třeba jako lékařka, advokátka nebo ředitelka firmy.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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