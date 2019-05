Značka Frisco a Cosmopolitan pro vás vymyslely důvod, jak se se ,,svými ženami“ zastavíte: Víkendový pobyt v hotelu Wellness & Spa Augustiniánský dům **** a zásoba drinků Frisco k tomu! Frisco je ochucený party cider, oblíbený zejména mezi ženami. Je dostupný v 4 příchutích: brusinka, lesní ovoce, jablko a citron, ananas a lemongrass. V letošním roce přichází s letní limitovanou edicí Frisco Spritz, inspirovanou populárním míchaným drinkem. Podmanivá chuť hořkého pomeranče se snoubí se směsí bylin v osvěžujícím nápoji. Vídejte se pravidelně! Blížící se léto je k tomu ideální příležitost. Léto, kamarádky a Frisco je prostě dokonalá kombinace.

Jak vyhrát luxusní pobyt pro 4 osoby a karton ciderů?

Zaregistrujte se do fomuláře na frisco.jenprozeny.cz a představte nám svůj ženský klan. Napište nám, co spolu nejraději děláte? Jak často tyhle příležitosti přicházejí? A pokud ještě přidáte fotografií své party, můžete získat jeden ze 30 kartonů nápojů Frisco podle vlastního výběru (soutěž má 3 kola a v každém z nich můžete vyhrát). Přihlásit se můžete až do 25. 7. 2019.