Joggingu se někdy říká také „indiánský běh“, protože tento způsob překonávání dlouhých vzdáleností používali již před staletími indiáni. Stejným způsobem zdolávali desítky kilometrů bájní listonoši v Himálajích nebo antičtí poslové.



Nejlepší lék

Jogging je univerzálním prostředkem k vymazání všech problémů a stresů z hlavy. Proto se stal jogging i běh takovým fenoménem uchvacujícím celý svět. Při joggování v parku si dokonale vyčistíte hlavu, rozproudíte endorfiny – hormony štěstí a navíc se bezbolestně zbavíte nadváhy, podpoříte činnost srdce a oběhového systému a nenásilně posílíte svalstvo.

Jde se na to

Než vyběhnete, pořiďte si kvalitní boty a plán. Jako začátečnice můžete klidně zvolit plán 1:1, to znamená, že jednu minutu poběžíte a následně jednu minutu půjdete. Až vyběhnete, nebojte se intervaly měnit.

Pokud cítíte, že se zadýcháváte a pohyb vám není příjemný, přejděte do chůze a vyběhněte, až se na to budete opět cítit. Jogging je o dobrém pocitu a pohodě, nejde o lámání rekordů. Vydržet je třeba pro začátek 20 minut a postupně (například po týdnu) si přidávejte 5 minut, až dojdete k doporučovaným 30 minutám.

Jestliže se bojíte, že se vašemu indiánskému běhu budou zkušenější běžci smát, hoďte to za hlavu. Každý dnešní maratonec na joggování začínal, protože je to nejefektivnější způsob, jak se dostat do formy bez ztráty motivace.

Nepodceňujte rozcvičku a nepřepalte to

Před každým joggingem se alespoň 5 minut rozcvičte. Protáhněte ramena, dolní část trupu, hýždě, třísla, stehna a lýtka. Svaly se tak připraví na nastávající námahu a sníží se riziko jejich poranění. Stejnou péči věnujte svým svalům po skončení joggingu.



Správným tempem joggujete, když můžete při běhu mluvit. Tehdy se pohybujete mezi 60 – 75 % maximální tepové frekvence (220 – váš věk) a spalujete tuky. Jakmile nejste schopni konverzovat, běžíte příliš rychle. Vaše tepová frekvence stoupne nad 85 % a budete spalovat pouze cukry, což vede k rychlé únavě.

Vytrvejte

Jakmile se na jogging dáte, vytrvejte. Viditelný efekt totiž budete pozorovat až po několika týdnech.

Stehna, lýtka a hýždě se začnou krásně formovat a ztratíte i nějaké to kilo.