Manželství a jeho (ne)výhody. Přináší radosti, ale i spoustu povinností

Tereza Dusová
Ročně uzavře v České republice manželství kolem 42 tisíc párů. Soužití na „psí knížku“ se těší obrovské popularitě. Sňatek není ale jen o výměně prstýnků... Nároků plynoucích ze svatby se můžete domáhat soudně.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Svatba není jen o jednom dni, kdy si pár slíbí lásku na celý život a vše se točí kolem nevěsty, ženicha a přítomní svatebčané oslavují jejich lásku. Má i nespornou právní hodnotu, která ale bývá často upozaďována – zejména u párů, které tvrdí, že na lásku přece žádný papír nepotřebují a nechtějí vyhazovat nemalé peníze za jediný den. Zapomínají přitom ale i na praktické, právní benefity, které manželství přináší.

Nejen radosti, ale i povinnosti

„Manželství je státem podporovaná forma soužití muže a ženy, právně upravená občanským zákoníkem. Manželé podle něj mají práva a povinnosti, kterých se za trvání manželství i po jeho skončení mohou dovolat,“ popisuje advokátka Daniela Kovářová v knize Jak přežít krizi v rodině.

Mezi takové povinnosti patří například bytová náhrada v případě rozvodu, vyživovací povinnost a společné jmění manželů (pokud se tedy nedohodli na jeho rozdělení, při kterém každému zůstává jeho vlastní příjem a nevztahují se na něj ani půjčky nebo jiné pohledávky).

Každý má právo volby

Právě to ale mnoho lidí od uzavření svazku odrazuje. Nechtějí být na nikom závislí nebo se v případě nezdaru „handrkovat“ o peníze. Nutné je proto také zmínit, že jako manžel/ka máte přístup ke všem lékařským dokumentům, u vyšších půjček nebo úvěrů bude vyžadovaný váš souhlas a v neposlední řadě je nutné zmínit i dědictví v případě úmrtí.

Že jsou to všechno jen náhodná „kdyby“, na které nechcete ani pomyslet? Zkuste se na to podívat i z jiného úhlu pohledu.

„Výhody a nevýhody manželství nelze přepočítávat jen na peníze nebo na práva a povinnosti, protože život v manželství má řadu dalších kladných důsledků. Páry žijící v manželství se rozcházejí méně často než nesezdané. Manželé mívají lepší zdravotní stav a žijí déle,“ píše se ve zmíněné knize.

Na druhou stranu je to ale stále jen možnost a máte na výběr. Pryč jsou doby, kdy se člověk ženit nebo vdávat „musel“, aby splnil očekávání okolí. Naštěstí.

A pokud se vám do toho z nějakého důvodu nechce, nenechte se nikým nutit.

Předmanželská smlouva

Stále populárnější je podpis předmanželské smlouvy, která se nemusí uzavřít jen před „slibem věčné lásky“, ale i v průběhu manželství.

„Rozšiřuje nebo naopak zužuje se v ní společné jmění manželů. Předmanželské smlouvy se registrují ve veřejném rejstříku, do něhož mohou nahlížet a zapisovat smlouvy pouze notáři,“ objasňuje Daniela Kovářová.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

