Chutě a vůně vyvolávají emoce. Jídlo vrací do dětství i do léta

Chutě a vůně mají kouzelnou moc – dokážou nás přenést zpět v čase, vyvolat vzpomínky na blízké i proměnit náladu během okamžiku. Co všechno umí a jak je využít? Chuť a vůně dokážou vyvolat vzpomínky i radost!
Ilustrační snímek

Každý den nás provází celá paleta omamných vůní a jedinečných chutí – ranní kávou a oblíbeným parfémem počínaje, šálkem večerního bylinkového čaje a vonnou svíčkou konče. A právě tyto smyslové prožitky mají schopnost vyvolat v nás okamžité emoce. Stačí jediný doušek nebo nádech a vmžiku se ocitáme zpět v dětství, u prázdninové babiččiny bábovky nebo na místě, kde jsme se cítili šťastní.

To není náhoda. Čich a chuť jsou přímo propojeny s limbickým systémem, centrem emocí a paměti. Proto nás ovlivňují mnohem silněji než zrak či sluch.

Vzpomínky vyvolané chutí či vůní nás umí potěšit i uklidnit. Některé vůně, jako levandule či heřmánek, navozují pohodu a relaxaci, jiné – například citrusy nebo máta – naopak povzbudí a dodají energii.

I v chutích hrají emoce zásadní roli. Sladké podporuje vyplavování hormonů štěstí, slané zase přináší pocit jistoty. A pak jsou tu chutě, které se staly symbolem léta – třeba jahody nebo borůvky. Když se nám rozplynou na jazyku, vracejí nás do slunečných dnů a přinášejí s sebou pocit bezstarostnosti.

Příjemné vzpomínky v každém doušku

To, co jíme a pijeme, není jen prostá potrava, ale i emoční zážitek. Není náhoda, že dobrá snídaně dokáže nastartovat den nebo že voňavá káva při setkání s přáteli chutná intenzivněji než o samotě. Společné chvíle u jídla a pití posilují vztahy a prohlubují pocit sounáležitosti. Stejná chuť sdílená ve správný okamžik totiž spojuje více než tisíc slov.

Na druhou stranu existují vůně a pachy, které mohou celkový prožitek zkazit. Typickým příkladem je cigaretový kouř, který obtěžuje nejen kuřáka, ale i jeho okolí.

Jídlo, pití i drobné rituály, které nás provázejí, nejsou jen otázkou fyzické potřeby. Jsou to chvíle, kdy vznikají nové vzpomínky. Sdílený koláč, oblíbená vůně kávy, ale i momenty relaxace s horkým čajem a přátelským rozhovorem – to všechno se ukládá hluboko do paměti a vrací se ve chvílích, kdy je potřebujeme.

Proto má smysl vědomě si vybírat nejen to, co jíme a pijeme, ale i jaké vůně a chutě nás obklopují. Ty správné totiž mohou být cestou k radosti i k většímu klidu.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

