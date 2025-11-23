Voňavé oleje si vyrobíte i doma. Stačí jen nasávat jejich účinky

Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. A nemusíte je zdlouhavě shánět, zvládnete si je vyrobit i doma.
Vonné oleje se hojné používají k léčbě a odbourání stresu především v...

Skrývají v sobě sílu rostlin, ze kterých byly vyrobeny. Éterické oleje se tvoří v květech, listech nebo slupkách a skládají se z nejrůznějších substancí. Když se ale tyto prchavé vůně nanesou na kůži nebo je ucítíme třeba z aromalampy, působí na nás – příjemně i nepříjemně.

Při nadechnutí se dostávají prostřednictvím čichových buněk přímo do limbického systému, tedy do části mozku, která odpovídá za vzpomínky a emoce. Tím můžou éterické oleje během chvilky ovlivnit náladu (pozitivně i negativně, záleží třeba právě na té vzpomínce), ale můžou nás i rozveselit, uklidnit nebo zbavit napětí. Tento efekt využívá aromaterapie.

Objevte blahodárné účinky olejů, které během staletí prověřilo tradiční léčitelství.



23. listopadu 2025

