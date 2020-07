Některé potraviny, především syrové ovoce a zelenina, obsahují až kolem 90 % vody. Pokud je budete jíst, podpoříte pitný režim a prospějete svému zdraví, obsahují totiž pro tělo prospěšné látky, vypínají a vyhlazují pleť, nehledě na to, že dostatek tekutin v organismu je důležitý pro metabolismus a odplavování škodlivin.

Plusem potravin bohatých na vodu je také to, že obsahují méně kalorií (voda má nulovou energetickou hodnotu).

Řešení je celkem jednoduché

Dostaňte do sebe co nejvíce vody. Ta se skrývá nejen ve vodovodním kohoutku, ale například i v jablkách, melounu, bobulovém ovoci a citrusech, okurkách, rajčatech, paprice nebo ledovém salátu.

Potraviny, které mají vysoký obsah vody, zabírají v břiše více místa, což signalizuje tělu, že už jste sytá.

Čím více tělo zavodňujete, tím lépe můžou vaše buňky a s nimi spojené tělesné procesy fungovat. Rychleji se tak zbavíte nadbytečných kilogramů.

Kromě toho se začnete cítit lépe, budete v lepší kondici, s větší chutí se budete pohybovat a také se vám zlepší spánek. Jak přesně organismus vodou zásobovat a na co si přitom dávat pozor, se dočtete na dalších stranách.

Aby byl začátek vaší kúry co nejpříjemnější, připravili jsme pro vás ještě pár výborných receptů.

Voda z čerstvého ovoce

U těchhle receptů zůstanou všechny vitaminy, minerály a vláknina zachovány.

Zelené smoothie

Na 1 sklenici (350 ml): 1/2 bio limetky omyjte horkou vodou, osušte, kůru nastrouhejte, šťávu vymačkejte. 1/2 kiwi, 100 g okurky a 1/2 zeleného jablka nakrájejte na kousky. Vše umixujte s 15 g polníčku, 1 lžičkou medu a 75 ml vody. Pijte chlazené.



Cca 150 kcal/1 porce

Jahodová granita s mátou

Na 1 porci: 150 g jahod nakrájejte nadrobno (několik si jich nechte na ozdobu) a pokapejte je šťávou z 1/4 citronu. Do 50 ml vody nasypte 25 g cukru a vařte při mírné teplotě 15 minut, dokud se nevytvoří sirup. Otrhejte lístky ze 2 snítek máty. Lístky, až na několik k ozdobení, umixujte s jahodami. Přitom pomalu přilévejte sirup. Pyré propasírujte a vlijte do mělké formy. Na minimálně 4 hodiny ho uložte do mrazničky. Každou půlhodinu vidličkou promíchejte. Granitu dejte do sklenice a ozdobte jahodami a mátou.

Cca 160 kcal/1 porce