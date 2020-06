Voda je tím nejjednodušším, nejlevnějším a – při správném používání – nejbezpečnějším léčivým prostředkem.

To tvrdil kdysi Sebastian Kneipp (1821–1897). Tento kněz a přírodní léčitel v mládí prodělal tuberkulózu a začal se, inspirovaný starou lékařskou knihou, pravidelně polévat vodou a koupat v ledovém Dunaji. To ho tehdy vyléčilo. Z malého bavorského města Bad Wörishofen proslavil Kneipp později svou vodoléčbu po celém světě. Její účinnost třeba při infekčních onemocněních, vysokém krevním tlaku a kardiovaskulárních onemocněních dokazují různé studie. Jak snadno mohou tři mimořádné vodoléčebné techniky udržet celé naše tělo zdravé, to se dozvíte v našem článku.