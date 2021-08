Derivační koupel – „choulostivá“ terapie Tato metoda je velmi jednoduchá, levná a neuvěřitelně účinná. Je jen třeba překonat počáteční ostych. Provádí se totiž poněkud nevšedním způsobem – ochlazováním pohlaví studenou vodou. Lidé si takto pomáhali od různých potíží už před tisíci lety. V 19. století derivační lázeň znovu objevil Ludwig Kuhne díky své fence, která si vyléčila zlomenou nožku tím, že si olizovala pohlaví. Kuhne byl tou dobou sám vážně nemocen a rozhodl se zvíře napodobit – namočil plátno do studené vody a ochlazoval si s ním špičku penisu. Výsledek předčil veškerá jeho očekávání, což pro Kuhna znamenalo začátek velké dobrodružné cesty – celý život pak experimentoval s metodou, kterou nazval „masážní sedací lázeň“.

Máte chuť to vyzkoušet? Najděte si v přírodě tiché, klidné místo, kde nebudete nikým rušeni a kde se nachází říčka nebo potůček. Masáž by měla probíhat pomocí jemné houbičky namočené do chladné (ne však ledové) vody a intimní partie je třeba třít ve směru zepředu dozadu. Délka trvání masáže je 10 až 15 minut, a to minimálně jednou denně po dobu několika týdnů. Je však důležité, abyste neprochladli. Do vody namáčejte pouze houbičku, zbytek těla musí zůstat v suchu. V chladnějším období roku můžete derivační lázeň provádět doma v koupelně (podrobné informace o této proceduře najdete v knize Derivační koupel: Jednoduchá, účinná a bezplatná cesta ke zdraví od autorky France Guillainové, vydalo nakl. Eugenika v roce 2002). Co dokáže derivační lázeň Pomáhá tělu zbavit se všelijakých jedů neboli toxinů.



Tlumí bolesti všeho druhu.



Léčí úzkosti a depresivní stavy.



Navrací původní barvu vlasům a omlazuje.



Podporuje tvorbu svalové hmoty a upravuje tělesnou váhu.