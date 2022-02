Uběhla teprve polovina noci, ale vy se najednou proberete ze spánku čilá a vyspalá, jako by bylo ráno, ležíte v posteli a nemůžete znovu zabrat... Další noc se to opakuje a vy jste úplně bdělá. Je to náhoda? Spíše ne.

Podle učení tradiční čínské medicíny za takovým buzením ve stejnou hodinu může být jakýsi vnitřní poplach našeho organismu. Obvykle tehdy, když se některému orgánu úplně nedaří. K určení toho, o který orgán jde, napomůže pohled na naše tzv. vnitřní hodiny. Podle čínské medicíny má totiž každý orgán určitou dobu, kdy je nejvíce aktivní.

2 hodiny plné energie

Tyto fáze jsou propojeny s prouděním naší životní energie čchi, která během 24 hodin proteče po neviditelných energetických dráhách (meridiánech) jednou celým lidským tělem. V určitou hodinu tak každým z dvanácti hlavních meridiánů proudí energie mimořádné intenzity a o 12 hodin později zase jen velmi slabě. Podle toho pak orgán v této oblasti pracuje buď extrémně výkonně, nebo je v klidové fázi.

Příkladem mohou být třeba játra, která nejintenzivněji pracují mezi 1. a 3. hodinou v noci, v té době nastává jejich vrcholný výkon, čistí sebe i celý organismus. Je-li je však proudění čchi narušeno, dochází k přerušení toku energie, a tím pádem k problémům – a my se vzbudíme.

Nedostatečné energetické zásobení jater se pak může projevovat (kromě přerušeného spánku) například i migrénou, závratěmi, kožními problémy.

Každý orgán má svou hodinu. Proti takovým blokádám energie pomáhají třeba relaxační cvičení, tradiční čínské čaje a také naše další tipy.

21–23 hodin: Narušená termoregulace?

OK, problémy s buzením mezi 21. a 23. hodinou míváte asi jen zřídka. Ovšem s usínáním touhle dobou to bývá něco jiného! Prostě ani v měkoučké vyhřáté posteli nemůžete zabrat, protože máte studené ruce a nohy. Může za to narušení termoregulace.

Orgánové hodiny ukazují v tuto dobu na dráhu trojitého ohřívače, který má v čínské medicíně mimořádnou úlohu. Ovlivňuje totiž nejen určitý orgán, ale prakticky vše. Odpovídá za jakýsi energetický oběhový systém, který ovlivňuje náš nervový systém, tělesnou teplotu a proudění životní síly čchi.

Je-li tento meridián nějak narušený, nemůže například tělo snížit svoji centrální teplotu, což by se mělo dít právě před usnutím. Prsty na rukou a nohou pak nejsou správně prokrveny, takže se nemůžeme dostatečně zklidnit a usnout.

TIP: Trojitý ohřívač je možné stimulovat prostřednictvím akupunkturního bodu, a vrátit tak meridián opět do rovnováhy. Bod se nalézá zhruba na poloviční vzdálenosti mezi zápěstím a loktem, na horní straně předloktí, v měkké části mezi vřetenní a loketní kostí. Jemně ho tiskněte postupně na obou rukou po dobu 5 až 10 minut.

23–1 hodina: Je ve stresu žlučník?

Pokud krátce po usnutí znovu otevřete oči, asi se něco děje vašemu žlučníku. Jeho meridiánem právě nyní proudí energie čchi na plné obrátky. Orgán ji využívá k tomu, aby se regeneroval a připravil žlučové šťávy pro potřeby zažívání na příští den. Společně s játry tak žlučník napomáhá k detoxikaci organismu.

Je-li ale jeho činnost narušená, můžete mít neklidnou noc. Například když jste se najedli hodně pozdě, snědli toho příliš nebo jste si dopřáli něco hodně tučného. Místo toho, aby se zotavoval, je podrážděný, stáhne se a vydá ze sebe žluč.

Žaludek a střeva jsou však už v klidu a „spí“. Energie žlučového meridiánu nemůže volně proudit a je blokována. Pak se vám mohou zdát zlé sny, nebo se probudíte. Někdy se dostaví i bolesti, v tomto časovém úseku jsou žlučníkové koliky nejčastější.

TIP: Mastná jídla, jako jsou smažené bramborové lupínky, smetanové omáčky a pečeně, by se už po 17. hodině neměla dostat na stůl. Ani zelený salát ale není v pozdějších hodinách moc vhodný, protože je těžko stravitelný. Lepší je například rýže a dušená zelenina. Jestliže se ozve žlučník, uleví vám přiložení ohřívací lahve pod pravý žeberní oblouk.

1–3 hodiny: Příliš zatížená játra?

Krátce po žlučníku nastává čas pro játra. Jako centrála látkové výměny jsou sice aktivní po celý den a noc, ale mezi 1. až 3. hodinou nastává doba jejich nejvyššího výkonu. Když totiž spíte a nejíte, nemusí se játra zabývat tím, aby filtrovala z krve cenné látky, proměňovala je a ukládala. Nyní mají čas odbourávat zbytky po látkové výměně, očisťovat sebe i organismus.

Ovšem pozdním jídlem a nebo několika skleničkami vína nebo něčeho tvrdšího uděláte játrům škrt přes detoxikační rozpočet. Místo vlastního vnitřního úklidu se musí nejprve vyrovnat s odbouráváním alkoholu, a to je pro buňky jed. A pak jsou tu ještě další látky z jídla. Játra sice svoji službu prodlouží, na vlastní očistu už jim však nezbyde dost času a energie. Když tohle budete dělat častěji, budou játra trvale přetížená a ztuční.

TIP: Salát s čekankou a rukolou k obědu podpoří díky obsaženým hořčinám činnost jater. pokud se probudíte po požití alkoholu a bolí vás hlava, můžete si tok energie opět obnovit akupresurou. Příslušné akupresurní body najdete vlevo i vpravo (asi na šířku dlaně kolmo pod prsními bradavkami) mezi žebry. Body masírujte palci jemným až středním tlakem po dobu 3 až 5 minut.

3–5 hodin: Když plíce nestíhají?

I plíce provádějí vnitřní úklid v době, kdy spíte. Především mezi 3. až 5. hodinou se očisťují od odpadních látek a dodávají tělu extra porci kyslíku.

Nicméně, jejich zvýšená aktivita má také vedlejší účinky, pokud pracují intenzivněji a agresivněji (třeba v době zvýšeného množství pylů ve vzduchu), může vás ze spánku probrat kašel, nebo dokonce astmatický záchvat.

TIP: Pokud jste na tyto podněty vnímavější, měla byste ze své ložnice udělat zónu bez alergenů. Hodně luxovat, používat speciální matrace, povlečení, peřiny a polštáře z materiálů, které se dají často prát a čistit (zbavovat alergenů a roztočů). Hodně důležité je večer důkladně vyvětrat, případně spát při otevřeném okně, dodat plicím co nejvíce kyslíku. Průdušky zklidní také speciální polštářky s kořenem lékořice a zázvoru, položené vedle postele.