Podzim má své kouzlo, jenže s ubývajícím světlem se někdy vytrácí i naše energie. Ráno se nám nechce z postele, večer nemůžeme usnout a na setkávání s přáteli nemáme náladu.
Kratší dny a chladnější počasí totiž neovlivňují jen náš denní režim, ale mohou zasáhnout také psychickou pohodu. Jak se v tomto období neztratit sami sobě?
Tělo vstává, ale mozek ještě spí
Když budík zvoní, za oknem je tma a tělo by nejraději pokračovalo ve spánku, nejde jen o lenost. Naše vnitřní hodiny se řídí mimo jiné denním světlem, které pomáhá organismu rozpoznat, kdy je čas být vzhůru. Na podzim však často vstáváme dřív, než se přirozeně rozední.
„V organismu v tu dobu stále převládají procesy spojené se spánkem, jako například vyšší hladina melatoninu. Ráno se tak můžeme cítit rozlámaní a máme problémy se vstáváním,“ vysvětluje psychiatr Kryštof Kantor z Mindwell.
Pomoci může vyrazit ven co nejdříve po probuzení a zachovat pravidelný čas usínání i vstávání. Platí to také o víkendech, kdy nás láká dohánět spánkový deficit dlouhým vyspáváním.
Když se nám nechce ani mezi lidi
Podzimní únava se může nenápadně přelít také do psychiky. Rušíme schůzky, odkládáme povinnosti a stále častěji zůstáváme doma. Chvíle klidu nám mohou prospět, dlouhodobé uzavírání se před světem však může náladu ještě zhoršit.
„Krátkodobé uzavření do sebe nám může přinést úlevu, dlouhodobě však přicházíme o činnosti a kontakty, které pomáhají naši psychickou kondici udržovat. To vede k horší náladě, která vyústí v ještě větší uzavření. Snadno se tak vytvoří bludný kruh,“ upozorňuje terapeutka Jiřina Přikryl Maršálková z Mindwell.
Nemusíme se nutit do velkých výkonů. Stačí krátká procházka, telefonát s blízkým nebo drobná radost, na kterou jsme v poslední době zapomínali. Pokud se ale beznaděj, ztráta radosti či další potíže drží déle než dva týdny a zasahují do běžného života, je namístě vyhledat odbornou pomoc. Podzimní splín totiž není něco, co musíme za každou cenu zvládnout sami.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.