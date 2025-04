Odstartujte jarní očistný půst. Podpoří přirozené procesy v těle

V dnešní době, kdy jsou stres, těžká strava a toxiny naši každodenní parťáci, se soustředění na jídlo stává způsobem, jak se víc soustředit na své vlastní tělo (a mysl samozřejmě také). Vědomě omezit příjem jídla by ale neměla být zkratka k touze po štíhlejší postavě.

Půst je v podstatě krátkodobé omezení potravy, které dává zažívacímu systému příležitost odpočinout si a tělu možnost, aby energii, kterou by jinak věnovalo trávení, využilo k něčemu jinému. Pro někoho to je šance k uzdravení problematické pokožky, k lepšímu usínání, zbavení se závislosti na kofeinu nebo nadbytku cukru apod.

Nezapomeňte ovšem na to, že tělu trvá minimálně kolem 21 dnů, než si na nový režim zvykne, a po takovou dobu je těžké dodržovat radikální půst. Proto než několikadenní pití zeleninových šťáv je lepší pozvolnější úprava stravy – a tím se dostáváme opět spíše do módu dlouhodobá „změna životního stylu“.

Přesto se najdou tací, kteří nedají na krátkodobé půsty dopustit. „Držím pětidenní půst založený jen na ovoci, zelenině a případně rýži vždycky, když se cítím hodně zahleněná,“ vysvětluje Marta (54 let).

„Věřím, že půst pomáhá snižovat zánět a přinášet pocit lehkosti. Ano, vždycky pak vážím o dvě kila méně, ale jakmile se vrátím k běžné stravě, což několik dní trvá, váha se vrátí na svou běžnou. Nikdy ovšem neztloustnu. Vnímám, že půst mi pomáhá podpořit trávení.“

Na půsty nalákala i manžela Kamila, který si je zase dopřává tehdy, když cítí, že by jen nejradši ležel u televize a cpal se vším, co najde. „Žena poznala, že mám vlastně ztrátu energie. A tak namísto toho, abych do sebe cpal víc a víc, prostě jím míň a míň. A fakt to funguje,“ libuje si Kamil, který pracuje jako řidič, a tak je pro něj prý velice lehké držet půst.

„Do náklaďáku si beru banány a jablka, místo abych zastavoval na benzince pro bagetu.“ Večer si pak dá doma s manželkou jen lehké jídlo – a stačí mu ho sotva polovina.

Příprava jako základ

Pokud zvažujete, že půst vyzkoušíte, je klíčová příprava. Pár dní před začátkem je dobré vyřadit těžká a zpracovaná jídla, omezit alkohol a cukry a zaměřit se na lehkou stravu, například zeleninu, ovoce nebo celozrnné potraviny.

Samotný půst může mít různé podoby – od přerušovaného půstu, kdy jíte jen v určitém časovém okně (například během osmi hodin denně), přes tekutý půst založený na šťávách a vývarech až po půst na vodě, který je ale vhodný jen pro zkušené a pod dohledem odborníka.

Během půstu je klíčové tělo hydratovat, ideálně vodou nebo bylinnými čaji, a zároveň si dopřát dostatek odpočinku. Vyhněte se náročným aktivitám a snažte se půst vnímat jako čas pro sebe, nikoli jen jako výzvu.

Stejně důležitý jako půst samotný je i návrat k běžné stravě. Po půstu se doporučuje začít lehkou, snadno stravitelnou stravou, jako jsou vývary, dušená zelenina nebo rýže, a postupně přidávat složitější jídla, především vařená nebo dušená. Návrat by měl být pomalý a vědomý, aby si tělo zvyklo a zbytečně ho nezatížilo přejídání. Bílkoviny by měly být lehké, jen s minimem tuku – například krůtí maso.

Od půstu si ale neslibujte zázraky. I když se můžete cítit lehčí, plní energie a mentálně svěžejší, jeho účinky jsou spíše krátkodobé. Půst nenahradí dlouhodobě vyváženou stravu a zdravý životní styl. Na druhou stranu může být skvělým impulzem, jak začít přemýšlet o svých stravovacích návycích a více naslouchat svému tělu.

Zapomeňte na půst, když…

Půst ale není vhodný pro každého. Těhotné a kojící ženy, děti nebo lidé s chronickými onemocněními by se mu měli rozhodně vyhnout. To platí i pro ty, kteří se cítí opravdu nadmíru unavení, vyčerpaní nebo jsou pod silným stresem – půst je totiž pro tělo mírnou zátěží, a pokud už je organismus oslabený, může situaci spíš zhoršit.

Naopak zdraví dospělí lidé mohou půst zařadit jako krátkodobou očistu, která jim pomůže nejen fyzicky, ale i mentálně.

Očistný půst je zkrátka o tom, že si uvědomíte, jak se ke svému tělu chováte. Možná si uvědomíte, jak jste na jídle závislí, jaké pro vás křupání představuje potěšení a jak moc vám chybí váš ranní rituální chlebíček.

Přerušovaný půst je velký hit

Intermittent fasting (přerušovaný půst) je moderní stravovací metoda, která střídá období půstu a jídla. Nejčastější je režim 16/8, kdy 16 hodin nejíte a během 8 hodin konzumujete potravu. Ale lidé si nastavují nejrůznější varianty, 20/4, což znamená jíst jen jedno nebo dvě jídla denně, v mírné variantě pak 14/10 – pokud se ovšem zamyslíte, znamená to, že se jen necpete do noci…

Tento přístup podporuje metabolismus, zlepšuje citlivost na inzulin a napomáhá regeneraci těla. Není sám o sobě špatný, ale neslibujte si od něj výsledky, které by trvaly delší dobu.

Půst a obezita

Myslíte si, že vydržíte měsíc o vodě a zázračně zhubnete? „Lidé touží po zjednodušených návodech a rychlých řešeních. Navíc mají tendenci uchylovat se k módním a přísným dietám. Cílem je zapojit selský rozum a pochopit základní principy, což zpočátku vyžaduje určitou dávku času a energie, ale lze z toho těžit až do konce života,“ vysvětlila nutriční terapeutka Aneta Seidlová na konferenci Od obezity k cestě za zdravím.

„Obezita není jen o výživě – a už vůbec ne o dietě. Je to spánkový režim, psychický stav, pohybová aktivita i zlozvyky a závislosti,“ dodala Seidlová s tím, že jedním z největších mýtů je ten, že lidé výživě rozumí.

Je důležité si uvědomit i to, jaké signály mozek vydává, aby se najedl víc a víc. „Mozek řídí stravovací návyky a chuť. Hmotnost je určována a regulována unikátním třívrstvým systémem chuti k jídlu – jíst pro potěšení, jíst pro hlad a rozhodování se jíst. Například jíst pro potěšení je řízeno mozkovým systémem odměn,“ uvedla doktorka Dita Pichlerová na konferenci.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.