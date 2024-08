Nalaďte se na vlnu blue mind. Modré moře má vliv na tělo i duši

Proč moře dělá člověka šťastným? Psychologové už dávno vědí, co je na něm tak přitažlivé. Nekonečná vodní hladina dosahující až k horizontu je spojována s pocity svobody, uvolněním, spokojeností a načerpáním sil. Ale jaké je tajemství tohoto příjemného pocitu? Vědci mají na tuto otázku zajímavé odpovědi.

První vysvětlení zní, že přímořská krajina perfektně kontrastuje s běžným životem většiny vnitrozemců. Když den co den sedáváte v kanceláři u počítače, rychle zapomínáte, co vnímání všemi smysly znamená.

Na pobřeží si naopak přesně uvědomujete, jak vám slaný vzduch pročišťuje hlavu, jak vás slunce objímá a zahřívá až do morku kostí, jak se vám prsty na nohou noří do písku, jak vám vánek čechrá vlasy, zatímco posloucháte šumění a šplouchání mořských vln. Mořský příboj je jeden veliký zázrak.

Navíc má vlnová délka tyrkysové barvy vody a modré oblohy zklidňující vliv na šedou kůru mozkovou.

Všechny tyto faktory vás dostávají do speciálního příjemného stavu, který odborníci nazývají blue mind. Podobně to funguje, když se díváte na nebe, a může to být jen na fotce. Dokážete se pak lépe soustředit a snáz řešit své úkoly.

Badatelé tvrdí, že lidé jsou základně nastaveni na režim přežití, potřebují ovšem i nové podněty a aspoň občas změnu, a pokud se to neděje, nedokážou si ve stávajícím prostředí odpočinout, zrelaxovat se, dobít si baterky.

U moře přitom nemusíte nutně plavat, potápět se, surfovat, i když by to bylo skvělé, postačí tam být. Už jen samotný pobyt na pláži snižuje v těle hladinu stresových hormonů, jako je kortizol, a záporné ionty v atmosféře oceánu zvyšují produkci serotoninu a dalších hormonů štěstí.