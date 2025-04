6 skladeb pro pocit životní pohody Podpora kreativity: REQUIEM od Wolfganga Amadea Mozarta Zvláštní druh kompozice aktivuje především pravou mozkovou hemisféru, ve které se nachází centrum kreativity. Dík tomu budou vaše myšlenky košatější a v hlavě se vám urodí spousta nových nápadů. Povzbuzení srdce: STAYIN’ ALIVE od Bee Gees Američtí vědci došli k závěru, že uvedená skladba je ideálním hudebním doprovodem při provádění masáže srdce. Píseň totiž stimuluje, aktivuje a zároveň má přesný rytmus pro stlačování srdečního svalu. Potlačení stresu: LET YOUR LOVE FLOW od Bellamy Brothers Zmíněná melodie zklidňuje a zahání stres. A tajemství takového účinku? Frekvence okolo 110 hertzů za minutu, právě toto tempo totiž vyvolává u člověka pocit vyrovnané mysli. Ukonejšení ke spánku: GOLDBERGOVSKÉ VARIACE od Johanna Sebastiana Bacha Cyklus klavírních skladeb snižuje frekvenci mozkových vln na úroveň podobnou spánku a také potlačuje centrum strachu v mozku. Zbystření mozku: SONÁTA KV 448 PRO DVA KLAVÍRY od Wolfganga Amadea Mozarta Studie amerických badatelů potvrdila, že Mozartova sonáta zvyšuje inteligenční kvocient člověka. Okamžité zklidnění: SYMFONIE Č. 8 „NEDOKONČENÁ“ od Franze Schuberta Zvlášť melodie a barva tónů této kompozice má zklidňující účinek na nervový systém. Pouštějte si ji co nejčastěji.