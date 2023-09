Jak vás ovlivňují barvy? Působí na naši náladu i mysl

Barvy pro náš domov Výběr barev našeho domova rozhodne o tom, jak se v něm budeme cítit. Bílou barvou nelze nic zkazit. Na první pohled sice může působit nudně, je s ní však spojena neutrálnost. Nenavozuje ani příjemné, ani nepříjemné pocity. Černá barva je sice elegantní, je však doporučováno používat ji pouze v menším množství jako doplňující barvu. Její větší množství může vyvolat pocity smutku, deprese. Šedá barva je sice neutrální barva, pokud však převažuje v místnosti, působí dojmem nudy, apatie. Je proto doporučováno oživit ji kombinací s jinými barvami. Oranžová barva je barvou slunce, dokáže povzbudit, zahnat únavu, apatii a dodat radost ze života. Hodí se do obývacího pokoje. Barvou slunce je i žlutá barva, umí nejen povzbudit, ale doslova rozjasní celý prostor. Ve žluté místnosti se lépe přemýšlí, žlutá barva je proto vhodná do pracovny. Červená barva sice také povzbudí, přesto není zrovna nejlepší nápad mít červenou místnost. Tato barva totiž vyvolává nejen aktivitu, nýbrž také impulzivnost. Na rozdíl od žluté nepůsobí příjemným, uklidňujícím dojmem. Hodí se však v kombinaci s jinými barvami. Růžová barva působí naopak přívětivě. Růžové mohou být například stěny dívčího pokoje. Modrá barva bývá tradiční barvou koupelen a ložnic. Hodí se všude tam, kde je třeba se uklidnit a dokonale uvolnit. Uklidňujícím dojmem působí také zelená barva. Má blahodárný vliv na nervovou soustavu a umí zahnat únavu. Je proto vhodná například do obývacího pokoje, nikoli však do ložnice. Béžové stěny působí příjemným dojmem, to se však nedá říci o hnědé barvě. Hnědé stěny naopak působí depresivně. Jinak je tomu v kombinaci hnědé s teplými barvami. Taková kombinace rozjasní interiér, a navíc působí elegantně. Fialová barva je studená barva odpočinku a podobně jako modrá se hodí do ložnice.