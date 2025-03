Kyvadlo je prodloužená ruka vaší intuice. Poradíme, jak s ním pracovat

Jste na vážkách, nemůžete se rozhodnout, netušíte, co dělat? Rádi byste nahlédli do budoucnosti, nebo naopak zjistili, co se okolo vás děje právě teď? Pak je pro vás ideální použít kyvadlo. Pro hledání jasných odpovědí je totiž jako stvořené.

Kyvadlo je magický nástroj, s jehož pomocí otevřete dvířka vlastní intuici, aby vám odkryla odpovědi, na které je vaše mysl krátká. Ta se totiž omezuje pouze na fakta, která zná, a na prožité zkušenosti.

Pokud tedy chcete odhalit svou budoucnost nebo něco neviděného, je potřeba oprostit se od mysli a dát prostor právě svému podvědomí, v němž je intuice zakotvená. Jen tak můžete nahlédnout pravdu, která je rozumem nepoznatelná.

Jak to funguje?

Položíte otázku, intuice vám odpoví a kyvadlo svým pohybem tuto odpověď znázorní. Není tím, kdo odpovídá. Je pouze nástrojem, který převádí odpovědi přicházející z vašeho podvědomí do hmoty.

Kyvadlo je tedy ukazatel znázorňující podvědomé reakce vašeho organismu na pocity a informace, které se k němu dostávají skrze instinkt či šestý smysl z okolního prostoru.

Pomocí kyvadla se dá zjistit prakticky cokoli. Ptát se lze na témata týkající se vztahů, práce, životní cesty, zdraví. Otázky se mohou zabývat minulostí, přítomností i budoucností. Hodně však záleží na schopnostech a zkušenostech toho, kdo se ptá.

Základní schopností kyvadla je odpovídat na otázky ANO, NE, případně i NEVÍM či MOŽNÁ, s odpověďmi na složitější osudové problémy pak mohou pomoct nejrůznější diagramy či věštecké tabulky, které však patří do rukou spíše jen zkušeným věštcům. To ani nezkoušejte.

Vyberte si kyvadlo

Na trhu je k dostání celá řada nejrůznějších kyvadel, nevybírejte ale zbytečně dlouho. Dejte na svou intuici, to pravé poznáte tak, že vás zaujme na první pohled, zkrátka vás „osloví“.

Rituál lásky Chtěli byste vědět, jestli se z nové známosti vyklube něco víc, jak bude vztah pokračovat nebo jestli máte naději na lásku? Vezměte dvě červené svíce, bílý list papíru A4 a červenou stužku. Uvolněte se, zapalte svíčky a na papír nakreslete velké srdce. Stužku rozstřihněte na dvě části, vytvořte dvě smyčky, které symbolizují prsteny, a pevně je spojte dohromady. Pak je položte do středu namalovaného srdce a můžete kyvadlu začít klást otázky. Dbejte na to, aby byly jednoznačné. Nejjasnější odpovědi dostanete, když se budou týkat vaší osoby nebo osobní situace. Ptá-li se žena, vhodné otázky jsou například: Jsem připravená na nový vztah? Vybrala jsem si toho pravého? Budu šťastná? Ale jistotu, že jste našli protějšek svých snů, vám kyvadlo neposkytne. Důležitý je také onen známý pocit motýlků v břiše.

Kyvadlo si můžete i sami vyrobit – v takovém případě použijte předmět, který je vám blízký, například prsten nebo přívěsek, co zavěsíte na řetízek, nit či na provázek.

Zjistěte odpovědi

Uchopte konec šňůrky, na které je kyvadlo zavěšené, mezi palec a ukazováček ruky, jíž píšete. Držte ho s co nejmenším tlakem kousek nad stolem. Loket si opřete o stůl, druhá ruka ani tělo se však stolu nedotýká. Potom si otestujte, jakým způsobem vaše kyvadlo reaguje. Nejprve mu položte jednoduchou otázku, na kterou je jednoznačná odpověď ANO, například „Jmenuji se?“ (plus vaše jméno). Pozorujte pohyb kyvadla. Pokud se nerozhýbe, jemně ho rozhoupejte sami a dívejte se, jak se pohyb upraví. Stejným způsobem hledejte odpověď NE, NEVÍM nebo MOŽNÁ.

Odpoutejte se

Než se pustíte do věštění, je nutné se od otázek citově odpoutat. Během čekání na odpověď se snažte k ní neupínat.

Dobré je opakovat si třeba větu: Zajímá mě, co mi kyvadlo odpoví. Tato metoda vám dokonale vyčistí mysl. Jestliže vám některá otázka skutečně leží na srdci, požádejte raději někoho jiného, aby se zeptal za vás.

Kyvadlo není pro každého

Záleží na vašem naladění – intuici, kterou tato pomůcka převádí do snadněji uchopitelných odpovědí na otázky, si v sobě sice nese každý, práce s kyvadlem vyžaduje mnohem víc než jen chtít a zkoušet, ačkoliv to je slibný začátek.

Problém je v tom, že potřebná schopnost šestého smyslu je u mnoha lidí v důsledku konzumního způsobu života odtrženého od přírody, respektive všeho, co je pro člověka přirozené, potlačená, omezená nebo jen málo rozvinutá. Pokud vám má kyvadlo přinášet objektivní odpovědi, je potřeba tuto schopnost opět povzbudit. Uvědomte si, že pracujete s velmi jemnými energetickými vibracemi, pravidelný trénink, trpělivost a váš přístup k věštění samotnému tak hrají obrovskou roli.

Trénujte denně

Se svým kyvadlem si vytvořte pouto, zvykněte si na něj. Trénujte denně, hrajte si, zkoušejte se ptát na různé věci a sledujte jeho reakce. Nic nedělejte vědomě, snažte se odpoutat od své mysli, vyčistit si hlavu a nepřemýšlet, pomoct může i meditace.

Uvědomte si, že věštění si žádá i vhodnou dobu – někdy zkrátka kyvadlo nechce spolupracovat nebo se vám nedaří otevřít vaše podvědomí. Nikdy se neptejte na stejnou otázku dvakrát, odpověď by nebyla objektivní.

Pamatujte i na to, že dostanete spíše odpovědi na otázky týkající se blízké budoucnosti než té vzdálené.

A nakonec to nejdůležitější – na kyvadlo se dívejte pouze jako na nástroj, který má rozšířit vaši intuici a umožnit lépe jí porozumět. Rady a doporučení, které vám dá, vnímejte jako možnosti, jakou cestou se ubírat. Jestliže odporují vašemu vnitřnímu pocitu, zdravému rozumu a vaší přirozenosti, neřiďte se jimi. Věřte hlavně sami sobě.