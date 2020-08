Veslování patří k nejstarším sportům. Závodili v něm už Féničané, staří Egypťané i Řekové. Později se stalo otrockou prací, ale zhruba od 18. století moderní veslování nabývá na popularitě. V Anglii se od roku 1829 pravidelně koná prestižní závod na osmiveslici mezi oxfordskou a cambridgeskou univerzitou a od roku 1896 patří veslování mezi olympijské sporty.

V Čechách se v něm závodí od roku 1910, kdy se konaly první pražské Primátorky. Ve veslování jsme světoví. Mnozí možná pamatují sportovní legendu Václava Chalupu, v současnosti medaile sbírají hlavně Ondřej Synek a Miroslava Topinková Knapková.

Ale vraťme se od historie a legend zpět do přítomnosti. Stojím na pohupujícím se mole, lehký vítr honí vlnky po vodní hladině a slunce mě pálí do tváře. Nemít za zády vztyčený Vyšehrad, těžko bych uvěřila, že jsem stále v Praze. Trenér veslování Daniel Chalupa, přezdívaný Dani, právě připevňuje vesla k lodi.

„Nesmíš stoupnout jinam než sem na ten stupínek. Loď je křehká a mohla bys ji snadno prošlápnout,“ instruuje mě.

Sedám si na pohyblivé sedátko, takzvaný slajd, na pozici veslovoda, tedy na příď lodi. Nohama vklouznu do připevněných bot a párkrát si zajezdím tam a zpátky. Tohle mě bude bavit. „Vesla jsou to jediné, co dává lodi stabilitu,“ usměrňuje moje trhavé pohyby Dani, který se posadil za mě. „Pokud nevesluješ, měj je stále položená na vodě. Pak nemůžeš loď převrátit.“ Všechno horlivě odkývu. Už abychom protínali hladinu!

Jak jinak klouzat po hladině Vodní plocha je v podstatě obrovské hřiště, na kterém si užijete spoustu zábavy. Co vyzkoušet? Paddleboarding

U jakékoli stojaté vody je paddleboard skvělým společníkem. Projeďte se na něm po rybníce, udělejte si z něj plovoucí lehátko nebo na něm otestujte svůj stabilizační systém a zacvičte si jógu. Wake boarding a surfing

„Snowboard“ na hladině nebo surfování za speciálně upravenou lodí, která vytváří konstantní vlnu, si vyzkoušejte třeba na Orlíku u Milešova, na Matyldě nebo v Třebouticích. Vodní lyžování

Udržet se na lyžích není zpočátku jednoduché, ale jakmile to zvládnete, rozletíte se po hladině a zažijete nepřekonatelný pocit svobody. Zkuste to třeba na Seči nebo v Jindřichově Hradci.

Je to těžší, než jsem si představovala. Dani mi vše trpělivě vysvětluje a opravuje každý pohyb. Ačkoli je veslování prací pro celé tělo, začínáme veslovat jen pažemi. Učím se, jak efektivně a souběžně zanořovat vesla do vody, aniž bych rozkymácela loď. Potom přidáme předklon hrudníku a až nakonec se svezeme na slajdu dopředu a odrazíme se od nohou.

Spojit tři části pohybu dohromady – tedy práci nohou, paží a zad – tak elegantně a ladně, jak mám okoukáno ze břehu, mi připadá skoro nemožné. „Nespěchej tolik. Po každém tempu nech loď sklouznout po hladině. Ve veslování platí více než v čemkoli jiném, že důležitější je správná technika než síla,“ radí mi instruktor.

Veslovat tak, abych minimalizovala riziko převrácení lodi, bych se prý mohla naučit za tři až čtyři lekce. Po deseti lekcích bych mohla techniku vypilovat na obstojnou úroveň a plout rychleji a elegantněji.

„Pokud člověk nezačal veslovat jako dítě, v pozdějším věku k tomu už téměř nemá příležitost. Proto jsme se rozhodli založit kurzy pro dospělé, aby si tento skvělý sport mohli také vyzkoušet,“ vysvětluje Dani Chalupa, který společně s Janem Hintnausem vede školu RowSport v prostorách Veslařského klubu Bohemians Praha už přes deset let (více na rowsport.cz).

Překvapuje mě, že na kurzy chodí více žen než mužů, což jen dokazuje, že v tomto sportu nejde jen o fyzickou zdatnost. Přesto cítím, že se mi zapojuje každý sval v těle, a začínám chápat, proč jsou i v posilovnách veslovací trenažéry vyhledávaným strojem. Odteď budu na veslaře a veslařky ze břehu koukat s ještě větším obdivem.