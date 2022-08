Jak to mají hvězdy Cameron Diaz (49) – flexitariánka: Herečka se pro tento styl rozhodla před lety, protože jí bylo mimo jiné líto zvířat z velkochovů. Rychle si na něj zvykla. „Připadám si lehčí a mám také více energie,“ tvrdí. Nechce ale nic propagovat. „Jídlo je každého věc,“ vysvětluje.

Herečka se pro tento styl rozhodla před lety, protože jí bylo mimo jiné líto zvířat z velkochovů. Rychle si na něj zvykla. „Připadám si lehčí a mám také více energie,“ tvrdí. Nechce ale nic propagovat. „Jídlo je každého věc,“ vysvětluje. Natalie Portman (41) – veganka: Ke svému způsobu života byla vedená od dětství, takže to pro herečku nebyl žádný zásah. „Podle mě úplně každý, kdo to v životě zkusí, pochopí, jak přirozený tento způsob stravování je,“ říká. O změně nepřemýšlela.

Ke svému způsobu života byla vedená od dětství, takže to pro herečku nebyl žádný zásah. „Podle mě úplně každý, kdo to v životě zkusí, pochopí, jak přirozený tento způsob stravování je,“ říká. O změně nepřemýšlela. Kate Winslet (46) – vegetariánka: K tomu, že chce takto žít, došla až v dospělosti. Ani neví, co ji k tomu vedlo. „Pár lidí jsem znala a chtěla si to vyzkoušet. A už mi to zůstalo,“ vypráví. Vařit po vegetariánsku je pro ni dodnes výzva, která ji nesmírně baví.