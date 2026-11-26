Když se člověk rozhodne být veganem, co mu ve stravě začne nejčastěji chybět?
Při vyřazení všech živočišných potravin je potřeba zaměřit se především na dostatečný příjem bílkovin, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků. Patří mezi ně vitamin B12, železo, vápník, jód, zinek, vitamin D a omega-3 mastné kyseliny.
Velmi záleží na tom, jakým způsobem člověk živočišné produkty nahradí a jak pestrý a vyvážený jídelníček bude mít. Zatímco některé živiny lze bez větších problémů získat z vhodně sestavené rostlinné stravy, u jiných je potřeba věnovat větší pozornost jejich biologické dostupnosti nebo zajistit příjem prostřednictvím obohacených potravin či suplementace.
Jak pokrýt doporučené denní množství bílkovin z rostlinných zdrojů?
Ideální je kombinovat jich více. Mezi významné patří luštěniny, jako jsou čočka, fazole, cizrna a taky sója. Oblíbené jsou sójové výrobky, tedy tofu a tempeh. Pro představu, sto gramů tempehu obsahuje přibližně dvacet gramů bílkovin, sto gramů tofu kolem dvanácti až sedmnácti gramů podle konkrétního výrobku.
Dalšími rostlinnými zdroji bílkovin jsou obiloviny, oříšky, semínka či veganské proteinové prášky. Pro získání doporučovaného množství bílkovin je zásadní jejich zkonzumované množství. Je třeba mít na paměti, že oproti živočišným zdrojům můžou mít některé rostlinné bílkoviny nižší stravitelnost.
Lze prostřednictvím rostlinné stravy získat všechny esenciální aminokyseliny?
Ano, i z čistě rostlinné stravy můžeme získat všech devět aminokyselin, které si naše tělo nedokáže samo vytvořit. Na rozdíl od živočišných zdrojů ovšem mají ty rostlinné relativně nižší zastoupení některých z nich. Například obiloviny mají zpravidla nižší obsah lysinu, zatímco u luštěnin bývá limitující především methionin. V praxi může stačit kombinovat obiloviny s luštěninami pro dosažení lepšího zastoupení všech aminokyselin.
Co si ohlídat?
Existuje látka, kterou je i u dobře sestaveného veganského jídelníčku prakticky nemožné pokrýt bez suplementace?
Ano, jedná se konkrétně o vitamin B12, který v rostlinné stravě nenajdeme v dostatečném množství. Můžeme se sice setkat s potravinami, které jsou obohacené o vitamin B12, jako například mandlové nebo sójové nápoje, cereálie nebo müsli tyčinky, ale jejich konzumace nemusí stačit k pokrytí denní potřeby tohoto vitaminu. Nejspolehlivější variantou je tak jeho pravidelná suplementace.
Co dělat, když s veganstvím přijde dítě?
V první řadě bych rodičům doporučila zjistit, co dítě k výběru alternativního směru stravování motivuje.
Určitě není nutné ho od veganství odrazovat, ale je potřeba mít na paměti, že zvláště v období růstu a vývoje je důležité myslet na správně sestavený veganský jídelníček. Neexistuje sice žádná věková hranice, odkdy je veganství pro dítě vhodné, nedoporučuje se ale do dvou let věku, kdy může být deficit klíčových živin rizikový.
Co by měli rodiče u svých potomků veganů sledovat?
Měli by se zaměřit především na dostatečný energetický příjem dítěte, protože děti si při přechodu na veganskou stravu nemusejí uvědomovat, jak správně nahradit živočišné potraviny. Tato strava je navíc bohatá na vlákninu a porce jsou často objemnější. Dítě tak může mít pocit sytosti dřív, než přijme dostatek energie potřebné pro správný růst a vývoj.
Z hlediska živin je opět důležité sledovat příjem bílkovin, železa, vápníku, jódu, zinku, vitaminu D, omega-3 mastných kyselin a vitaminu B12, který je zásadní pro vývoj nervové soustavy. Pokud ani rodiče nemají zkušenosti s veganským jídelníčkem, doporučuju obrátit se na nutričního terapeuta, který pomůže dítěti i rodičům vysvětlit, jak správně začít s veganským jídelníčkem a pokrýt potřeby dítěte.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.