Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek.

Personalizace na míru – káva jako vaše vizitka
Každý zákazník má možnost si svůj nápoj přizpůsobit – od volby druhu zrnkové kávy, způsobu přípravy (horký nebo ledový), přes rostlinné alternativy mléka, až po extra shot espressa nebo sirup navíc.
V nabídce najdete široký výběr sirupů, se kterými si svou kávu doladíte přesně podle chuti:
● Vanilkový sirup
● Karamelový sirup
● Oříškový sirup
● Mandlový sirup
● Cream Vanilla sirup
● Kokosový sirup
● Brown Sugar sirup
● Peppermint sirup
● Vanilkový sirup bez cukru
● Oříškový sirup bez cukru
● … anebo ovocné sirupy - citrónový, broskvový nebo malinový
Pro členy věrnostního programu Starbucks® Rewards se Zlatým statusem jsou některé doplňky, jako extra shot nebo topping, dokonce zdarma.
Pumpkin Cream Cold Foam – podzimní hvězda personalizace
Letošní podzim přináší Starbucks novinku, která se okamžitě stala favoritem: Pumpkin Cream Cold Foam. Nadýchaná pěna s jemnou chutí dýňového koření se skvěle hodí jako topping téměř na každý nápoj – od cold brew po matcha latte. Je to jednoduchý způsob, jak dodat své oblíbené kávě podzimní nádech.
Inspirace na kombinace, které musíte vyzkoušet
Pokud hledáte inspiraci, tady jsou tipy od baristů Starbucks:
● Brown Sugar Oat Iced Shaken Espresso + Pumpkin Cream Cold Foam – sladký i kořeněný podzimní twist.
● Cold Brew + Pumpkin Cream Cold Foam – osvěžující varianta ryzí kávové chuti s krémovým zakončením.
● Iced Chai Latte + Pumpkin Cream Cold Foam – spojení kořeněného chai s jemnou dýňovou pěnou.
● Iced Matcha Latte + Pumpkin Cream Cold Foam – překvapivě harmonická kombinace sladkosti a svěžesti.
Objevte nové chutě i mezi stálicemi nabídky
Starbucks personalizace není jen o sezónních trendech. I stálé nápoje získají s trochou kreativity nový rozměr. Vyzkoušejte například:
● Peppermint Mocha – klasická Caffè Mocha s osvěžující mátovou příchutí.
● Coconut Flavour Flat White – jemný flat white s exotickým kokosovým twistem.
● Iced White Mocha Matcha Latte – osvěžující spojení zeleného čaje matcha a sladkého bílého moka sirupu.
● Espresso Chai Latte (Dirty Chai) – kořeněný chai latte s extra dávkou espressa.
Ve Starbucks se každý nápoj může stát originálem – ať už přidáte vanilkový, karamelový nebo oříškový sirup, šlehačku, rostlinný krém či karamelovou polevu. Možností je nekonečno a výsledkem je vždy nápoj, který chutná přesně tak, jak chcete vy.
Vaše káva, vaše pravidla. Tento podzim je ideální čas objevit, jak chutná Starbucks právě podle vás.
Autor: Starbucks