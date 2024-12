Mašle, sláma nebo klasická červená. Čím si ozdobíte Vánoce vy?

Co je letošním hitem? Pokud chcete jít s dobou, můžete svůj stromek i byt vyparádit do pastelových tónů. Barvy jako jemná růžová, světle modrá či mátově zelená přinášejí do vánoční výzdoby svěžest a lehkost. Tyto odstíny lze také kombinovat s tradičními barvami, jako je zlatá či stříbrná.