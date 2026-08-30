Většina lidí má saunu spojenou hlavně se zimou. Má její pravidelné využívání smysl i během letních měsíců?
Saunování by se mělo provozovat celoročně. Zlepšuje totiž termoregulaci, pomáhá odbourávat kyselinu mléčnou a urychluje regeneraci svalů. To se zvláště v létě hodí, protože jsme přirozeně aktivnější a táhne nás to víc ven.
Často se říká, že pravidelné saunování zlepšuje schopnost organismu lépe snášet vysoké teploty. Proč tomu tak je?
Je to podobné jako s otužováním. Tělo se učí teplotně adaptovat. Díky tomu pak zvládnete tropické dny s mnohem větší lehkostí a menší únavou.
Jaké další zdravotní benefity přináší? Dokáže například zbavit otoků a únavy nohou?
Určitě je velkým pomocníkem v boji s únavou. Rozšiřuje cévy a do svalů tak proudí víc krve. Tím se okysličují a zároveň krev ze svalů odplavuje odpadní látky. U otoků záleží na tom, proč vznikají. Pokud je příčinou slabá žilní stěna a například křečové žíly, návštěvu sauny bych nedoporučil. Jestliže jen zadržujete vodu, pak by intenzivní zahřátí a následné zchlazení mohlo pomoct. Radil bych ale taky zařadit lymfatické masáže.
Na co bychom si měli dát v létě pozor?
Poslouchejte svoje tělo a dejte na pocit. V létě se víc potíme i během dne, takže správná hydratace je základ. Zároveň doplňujte elektrolyty, protože pocením se z těla vylučují soli. Pokud jste zvyklí v zimě vydržet patnáct minut, v létě to může být klidně jen deset. Pozor si dejte na prudké ochlazení, které může způsobit přetížení srdce. Ochlazujte se zvolna a postupujte od končetin směrem k srdci.
Jak by měla vypadat letní návštěva sauny?
Stejně jako v zimě. Lišit se bude jen mírou intenzity, odpočinku a hydratace. Před vstupem se důkladně omyjte mýdlem, osušte a choďte zásadně bez plavek. Pro zakrytí intimních partií použijte ručník nebo prostěradlo, kterými se i podkládejte.
V sauně nezůstávejte tak dlouho, některé studie doporučují zkrátit pobyt o přibližně třicet procent, což může být něco mezi osmi až dvanácti minutami. Vždycky ale samozřejmě záleží na tom, jak se cítíte. Ochlazujte se postupně, nejprve na vzduchu, pak pod sprchou a až poté v ochlazovacím bazénku. Dodržujte pitný režim – pijte vlažnou vodu nebo bylinkové nápoje. Studená voda by organismus zbytečně šokovala.
Určitě se taky vyhýbejte tvrdému alkoholu. Pokud máte chuť, pivo nebo víno si v malém množství dopřát můžete. Jedna sklenička ještě nikoho nezabila a přece jen si chcete saunování užít a cítit se příjemně.
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Rozhovor vznikl pro časopis Žena a život.