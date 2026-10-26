Někdy je největší bolest ta, kterou nikdo nepozná. Člověk se směje, chodí do práce, plní povinnosti a navenek působí, že má všechno pod kontrolou. Uvnitř však může prožívat hluboké vyčerpání, prázdnotu a ztrátu smyslu. Takzvaná usměvavá deprese nebo-li smiling depression sice není oficiální diagnózou, odborníci ale tento fenomén znají a řadí ho do spektra depresivních poruch.
První zmínky o tomto označení se objevily v odborné literatuře už v 70. letech. Zrádnost spočívá především v tom, že okolí nemusí vůbec tušit, co se uvnitř člověka odehrává.
„Úsměv může být způsob obrany, za kterým se skrývá utrpení. Člověk má pocit, že jeho trápení nikdy neskončí,“ upozorňuje psychoterapeutka Jiřina Maršálková.
Za maskou dokonalosti
Změny přitom mohou být velmi nenápadné. Člověk bývá častěji unavený, podrážděný, přestávají ho těšit věci, které měl dříve rád, nebo se postupně uzavírá. Přesto dál funguje, usmívá se a snaží se dostát všem povinnostem. Varováním mohou být i opakované věty jako „nic mě nebaví“ nebo „jsem úplně vyčerpaný“.
Častěji se tento fenomén objevuje u lidí, kteří na sebe kladou vysoké nároky. Může jít o perfekcionisty, výkonově orientované lidi, manažery nebo osoby v pomáhajících profesích.
Tlak na dokonalost navíc mohou posilovat sociální sítě, kde se očekává, že člověk bude neustále vypadat spokojeně. Jednoznačný profil ohroženého člověka ale neexistuje – svou roli mohou hrát také osobnost, sociální prostředí nebo genetická dispozice.
Když už nejde jen o únavu
Právě schopnost všechno skrývat představuje největší nebezpečí. Deprese může zůstat dlouho nerozpoznaná a člověk se postupně propadá do stále větší beznaděje.
„Beznaděj pak může vést k myšlenkám na smrt jako vysvobození,“ varuje psychoterapeutka. Proto je důležité všímat si změn u sebe i u blízkých a nebát se na jejich psychiku otevřeně zeptat.
Prvním krokem může být přiznat si, že něco není v pořádku. Následovat může rozhovor s blízkým člověkem, praktickým lékařem, psychiatrem či psychoterapeutem. Pro někoho může být snazší začít anonymně prostřednictvím online screeningu. Online terapie pak může být diskrétní cestou, jak léčbu zahájit. „Deprese je léčitelná,“ připomíná Maršálková. Důležité je proto nečekat, až úsměv přestane stačit.
Pozor na masku
Člověk s usměvavou depresí nemusí působit sklesle dokonce ani při běžném kontaktu. Právě schopnost normálně fungovat může jeho okolí zmást. Skrývání psychických potíží souvisí u mladých dospělých se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek. I zdánlivě drobné změny v chování proto stojí za pozornost.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.