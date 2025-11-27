Umělkyně Klára Sedlo uvádí Voynichovy karty

“Zavedou vás do podvědomí a pomohou vést dialog se sebou” říká malířka.

Česká malířka Klára Sedlo představí vykládací karty podle 600 let starého Voynichova rukopisu. | foto: Archiv Klara Sedlo

Znáte Voynichův rukopis? Znáte Kláru Sedlo? A co mají společného současná česká malířka a 600 let starý záhadný manuskript?

Vyloží vám budoucnost…? Dobře, teď přeháníme - Klářiny vykládací karty, tzv. orákula, neodhalují budoucnost. Zato odhalují naše vlastní nitro a myšlenky.

Vykládacích karet najdeme v obchodech spoustu - vykládací karty s motivem andělů, zvířat, magických bytostí.. A brzy i ty s motivem nejzáhadnější knihy světa.
Právě tak se totiž přezdívá Voynichovu rukopisu. Jedná se o manuscript ze začátku 15.století, který je napsán neznámým jazykem nebo šifrou. Dodnes se nikomu nepodařilo text rozluštit - a aby toho nebylo málo, rukopis obsahuje nákresy neznámých rostlin. Desítky a desítky vyobrazení záhadné a bizarní flóry.

S tématem Voynichova rukopisu ve svých obrazech pracuji s přestávkami už přes pět let.“ říká malířka Klára Sedlo. „Rozhodla jsem se, že rostliny přivedu k životu. Tedy alespoň na plátně. V rukopise totiž najdeme jen nákresy, spíše schematické, někdy i dosti narychlo zakreslené. Vždy nákres podivné rostliny vezmu a snažím se představit si, jak by vypadala, kdyby skutečně existovala. To pak maluji na plátno. Snažím se tedy malovat květiny, které jsem nikdy neviděla na základě kreseb někoho, kdo je stovky let po smrti. Je to fascinující proces. Postupně jsem posunula vyobrazení od květinových zátiší k více mysteriózním malbám - rostliny například levitují nebo mají svá světelná těla. Mým cílem je namalovat všechny rostliny z rukopisu“ Klára letos nové obrazy z cyklu představila postupně na sólových výstavách v Bruselu, Římě a v Praze.

Přirozený malířský vývoj někoho, kdo se pět let zabývá stejným tématem, ale v posledním roce překročil hranice plátna. „V roce 2024 jsem malovala sérii obrazů podle tarotových karet a připravila i vlastní tarot. Limitovaná edice 250 kusů je po roce prakticky vyprodaná. A tak jsem se rozhodla, že konečně udělám něco, nad čím přemýšlím už pár let. Vykládací karty s motivy z Voynichova rukopisu. komentuje Klára, která tak svoje malby dostává zase o krok blíže k divákovi. Divák nyní může s obrazy pracovat i intuitivně v rámci výkladu karet a nechat je na sebe působit jinak, než v galerii. Vychází v polovině listopadu 2025.

„Sama vykládací karty vnímám jako cestu k vlastnímu podvědomí nebo imaginaci. Většinou máme s takovými kartami spojený výklad budoucnosti, Vnímáme je spíše jako nějakou podivnou ezo pomůcku. Ale to je škoda. Myslím, že pro spoustu lidí fungují taroty nebo orákula jako asociační karty, způsob jak vést dialog sám se sebou. Tak je postaveno i moje orákulum. Neřekne vám, co se stane za týden, ale může vám odhalit, co se ve vás děje zrovna teď.“

Česká malířka Klára Sedlo představí vykládací karty podle 600 let starého Voynichova rukopisu.

