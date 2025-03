Nejvyšší čas na úklid šatníku. Nebojte se vyhazovat a skládejte chytře

Vyklidit celý šatník naráz je samozřejmě ideální, ale taky náročné. Pokud se bojíte zahlcení, zkuste to po částech – začněte tričky, pak přejděte k šatům, kalhotám, spodnímu prádlu… Tím projdete celou skříň, ale úklidový proces vás nepřeválcuje.

Třídění bez dilemat

Rozdělte oblečení do tří kategorií: ano / ne / ještě nevím. Bez milosti pak vyřaďte kousky, které jste nikdy nenosila, jsou opotřebené nebo vám prostě nesedí.

Zbavte se iluzí typu „až zhubnu“ nebo „až přijde ta správná příležitost“ – žijte v přítomnosti a nechte si jen to, co skutečně unosíte.

Je vaše skříň prázdná? Skvělá příležitost k úklidu! Utřete prach a vyčistěte police, na bílé lamino skvěle funguje magická nano houbička. Zároveň si změřte prostor, abyste si mohla vybrat vhodné organizéry a využila každý centimetr efektivně.

Rozdílné věšáky a ramínka vytvářejí chaos. Sáhněte po jednotném typu. Nejenže bude šatník působit organizovaněji, získáte i víc místa. Praktické jsou víceúrovňové věšáky, které ušetří prostor, nebo věšáky s klipsy, díky nimž kalhoty a sukně pověsíte snadno a bez pomačkání.

Poskládejte oblečení jako knihy

Co kdybyste si knihy skládala na sebe do vysokých komínků? Těžko by se vám pak vytahovala ta spodní, že? S oblečením je to stejné! Skládejte ho vertikálně – do zásuvek nebo úložných boxů. Díky tomu uvidíte všechno najednou a vyhnete se nepořádku při hledání konkrétního kousku. Šatní úložné boxy vám pomůžou udržet pořádek a rozdělit oblečení podle typu nebo barvy.