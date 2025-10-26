Slovo trichologie možná zní vzdáleně, ve skutečnosti však označuje obor, který se týká každého z nás. Zaměřuje se na zdraví vlasů a vlasové pokožky. Nejde jen o estetiku, ale často i o odraz celkového stavu organismu. Kvalitní tricholog proto není jen „vlasový odborník“ – dokáže poradit komplexně, s ohledem na tělo i psychiku.
Možná už jste slyšeli o trichologické mikrokameře. Dokáže detailně zobrazit vlasy i pokožku hlavy a je skvělým pomocníkem v diagnostice. Sama o sobě ale nestačí.
„Důležitý je především úvodní pohovor. Tricholog se ptá na zdravotní stav, hormonální změny, genetiku, životní styl i psychiku,“ vysvětluje Lenka Kašpaříková, tricholožka, školitelka a majitelka trichologické kliniky Clinial Hair & Health. Pokud rozhovor chybí, zbystřete – kvalitní diagnostika začíná právě u něj.
Žádný univerzální recept
Vlasy každého z nás jsou jiné. Proto neexistuje jediný postup, který by fungoval na všechny. Nabízí vám někdo peeling nebo mikrojehličkování bez podrobné konzultace? Potom jde spíše o prodej služby než o skutečné řešení problému. „Erudovaný tricholog by měl vždy vytvořit komplexní plán péče, který zohlední aktuální stav i životní styl klienta,“ připomíná Kašpaříková.
Odborník radí
„Kvalitní tricholog by měl být především dobrým posluchačem. Nestačí se podívat na vlasy pod kamerou – důležité je porozumět souvislostem, životnímu stylu a psychické pohodě klienta. Jen tak lze najít cestu k trvalému zlepšení,“ zdůrazňuje Lenka Kašpaříková.
Správné vyšetření vyžaduje čas. Pokud konzultace trvá jen pár minut, něco není v pořádku. Odborník potřebuje prostor, aby probral všechny faktory – od zdravotní historie až po používanou kosmetiku. Délka vyšetření často vypovídá o kvalitě a opravdovém zájmu.
Vlasy odrážejí duši
„Péče na míru“ není jen prázdná fráze. V trichologii jde o skutečně individuální přístup. Někdy postačí kúra a doplnění vitaminů, jindy je vhodná spolupráce s dermatologem. Tyto obory se ideálně doplňují – a výsledky se dostavují, pokud klient vytrvá. Role trichologa je proto nejen odborná, ale i motivační.
Stres a dlouhodobé psychické zatížení se velmi rychle projeví i na kvalitě vlasů. Proto dobrý tricholog vždy naslouchá a bere v potaz i psychickou pohodu. Správně nastavená kúra tak zahrnuje nejen péči o vlasy a pokožku, ale i citlivý přístup k celkovému zdraví klienta.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.