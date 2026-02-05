V zimě je méně denního světla, dny jsou krátké a počasí často nepřeje pobytu venku na čerstvém vzduchu. Lidé tráví víc času v uzavřených prostorách, kde se snadněji šíří viry, a proto častěji a snáze onemocní.
Opakovaná nachlazení a virózy organismus oslabují, i když třeba nemají těžký průběh. Nedostatek slunečního světla se navíc podepisuje na únavě a horší náladě, takže se v zimě cítíme vyčerpanější než jindy. Existují ale způsoby, které pomohou přežít zimu ve zdraví a optimismu.
Běžte ven
V zimě chybí tělu přirozené světlo, a proto je pak člověk unavenější. Krátké dny a dlouhé večery znamenají, že většinu času trávíte pod umělým osvětlením, které ale slunci konkurovat nemůže. Uvědomte si, že i když je venku zataženo, přináší to vašemu tělu víc přirozeného světla než celý rozsvícený pokoj. Pobyt venku zkrátka pomáhá.
Ideální je kolem poledne, kdy je světla nejvíc. Nemusí to být dlouhá procházka. Stačí si třeba jen v tento čas naplánovat nákupy nebo jiné pochůzky.