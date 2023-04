Neskákejte do řeči, nesnažte se vyhrát. Pár tipů pro lepší komunikaci

Naslouchejte protějšku

Je běžné, že mnozí z nás během hovoru nevěnují pozornost tomu, co říká ten druhý, protože celou dobu myslíme jen na jediné – kdy už na nás konečně přijde řada a my se budeme moct rozpovídat o tom, co máme na srdci.

Pokud se však naučíte lépe naslouchat protějšku, bude se vám komunikovat mnohem lépe. Zajímejte se o něj, ptejte se, ponořte se hlouběji do tématu a uvidíte, že vaše konverzace náhle získá jiný rozměr. A lidé začnou mít chuť si s vámi povídat.

Pěstujte obecný přehled

Ocitnete-li se v situaci, kdy člověka, s nímž mluvíte, moc neznáte, a klasická témata typu počasí jste už vyčerpali, nastává rozpačité ticho a vy se začnete cítit trapně. Proto je dobré mít alespoň rámcový přehled o tom, co se zrovna děje – ať už v politice, kultuře, sportu, nebo ve společnosti.

Aktuální událost je vděčným podnětem, kterým můžete zahájit konverzaci. A pokud toho o dané věci zase tak moc nevíte, nadhoďte téma a nechte rozpovídat svůj protějšek, kterého se pak můžete různě dotazovat. I tímto způsobem je možné rozproudit hovor.