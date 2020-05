Stává se, že nás čas od času přepadnou nějaké zdravotní obtíže. Naštěstí ne vždy je nutné hned běžet k lékaři, často ani není třeba sáhnout do domácí lékárničky.

Díky jednoduchým přísadám nebo pomocným prostředkům, které má každý v chladničce nebo doma někde po ruce, se dá dosáhnout překvapivých léčebných výsledků. Ptáte se jak? Tak čtěte dál.



Olivový olej proti ekzémům

Co je třeba udělat? Do kůže vmasírujte panenský olivový olej lisovaný zastudena. Na postižené místo o velikosti desetikoruny stačí půl lžičky oleje, na větší rozsah přiměřeně větší množství.

Proč to pomáhá? Olej obsahuje spoustu antioxidantů. Ty mají protizánětlivý účinek, a potlačují tak příčinu ekzému. Existují sice i krémy s olivovým olejem, ale pro citlivou pokožku je účinnější čistý olej.

Tužka zastaví bolesti hlavy

Co je třeba udělat? Volně stiskněte tužku napříč mezi oběma řadami zubů.

Proč to pomáhá? Ve stresu mimoděk zatínáme zuby. Tím zatuhnou čelistní klouby i svaly, které propojují čelisti se spánky, a napětí může vyvolat bolest hlavy. Trik s tužkou účinkuje, protože automaticky uvolníme svalstvo tváří a čelistní klouby.

Aspirin pomáhá proti lupům

Co je třeba udělat? Vmíchejte lžičku nastrouhaného aspirinu do normálního šamponu, naneste na vlasy a nechte působit 5–10 minut. Potom vše důkladně smyjte.

Proč to pomáhá? Základem aspirinu je především kyselina salicylová. Ta například jako součást krémů proti akné způsobuje, že se odlučují odumřelé kožní buňky. Totéž se děje na kůži hlavy, a my se tak zbavíme lupů.

Sezamový olej na bolesti kloubů

Co je třeba udělat? Dejte si na dlaně sezamový olej a třete jimi o sebe, aby se zahřál. Pak ho silnějším tlakem vmasírujte do bolavých kloubů.

Proč to pomáhá? Látky, které sezamový olej obsahuje, snižují produkci transmiterů bolesti. Masáž kromě toho zlepšuje prokrvování tkání a zmírňuje napětí ve svalech.

Lékořice proti kuřím okům

Co je třeba udělat? Nastrouhejte asi 3 centimetry dlouhý kousek lékořicového pendreku (nebo použijte mletou lékořici) a smíchejte ho s 1/2 lžičky vazelíny. Pastu pak několikrát vetřete do ztvrdlého místa.

Proč to pomáhá? Lékořice obsahuje substance podobné estrogenům, které změkčují ztvrdlou kůži.

Tenisový míček zmírňuje bolesti zad

Co je třeba udělat? Postavte se zády ke zdi a mezi záda a stěnu přitlačte míček. Pak s ním opatrně válejte nahoru a dolů.

Proč to pomáhá? Tento pohyb aktivuje v pokožce receptory, které vysílají ke svalům a nervům signál, aby uvolnily křeče.

Vodka odstraňuje zápach nohou

Co je třeba udělat? Žínku nebo vatový polštářek nechte nasáknout vodkou a dvakrát denně si potírejte nohy.

Proč to pomáhá? Vodka dezinfikuje a vysušuje. Působí tak proti zapáchajícím bakteriím a zamezuje jejich množení.

Lepící páska proti bradavicím

Co je třeba udělat? Bradavici zalepte na 6 dnů lepicí páskou zesílenou vlákny. Pak ji odstraňte a místo odrhněte pemzou. Další den nalepte novou pásku. Celý proces trvá asi 3–4 týdny.

Proč to pomáhá? Přelepení zamezí přístupu kyslíku k virům, které způsobují vznik bradavice. Dále se vyvolá imunitní reakce organismu bránící růstu bradavice.

Pečící prášek při zánětu močového měchýře

Co je třeba udělat? Denně vypijte sklenici vody, v níž rozpustíte na špičku nože prášku do pečiva (maximálně ale jen 3 dny).

Proč to pomáhá? Obsažený natron pomáhá v boji s choroboplodnými zárodky a zmírňuje pálení při močení.

Papír a pastelky podporují spánek

Co je třeba udělat? Prostě si jen něco malujte (ještě lepší je obstarat si antistresové omalovánky pro dospělé).

Proč to pomáhá? Malování podporuje kreativitu a jemnou motoriku, čímž aktivuje v mozku zklidňující alfa vlny.

Káva tiší kašel

Co je třeba udělat? Smíchejte 70 g instantní kávy s 500 g medu. Poté 3x denně rozpusťte lžičku směsi ve sklenici teplé vody a vypijte.

Proč to pomáhá? Je prokázáno, že to účinkuje, ale proč se tak děje, to se neví. Předpokládá se, že protizánětlivé látky z kávy a medu mají ve spojení silnější účinek.

Olivy proti nevolnosti

Co je třeba udělat? Při nepříjemném pocitu v žaludku dobře rozkousejte 2–3 vypeckované černé nebo zelené olivy.

Proč to pomáhá? Při nevolnosti produkuje tělo více slin. Taniny z oliv produkci slin zastaví a signalizují mozku, že je všechno zase v naprostém pořádku.

Ústní voda na opary

Co je třeba udělat? Hned při prvním svědění poťukejte postižené místo antiseptickou ústní vodou. Pokud se objevily puchýřky, potírejte je 3x denně.

Proč to pomáhá? Dezinfekční dentální prostředek na výplach úst zneškodňuje viry a obsažený alkohol vysušuje puchýřky.

Černý pepř odstraňuje škytavku

Co je třeba udělat? Nosem vdechněte malou špetičku pepře.

Proč to pomáhá? Obsažený piperin podráždí nervové receptory v nose a vyvolá kýchání. Tím vznikne silnější reflex, než je škytavka.

Vteřinové lepidlo „sešije“ poranění

Co je třeba udělat? Okraje řezné rány stiskněte k sobě, naneste trochu lepidla a podržte několik vteřin.

Proč to pomáhá? Vteřinové lepidlo obsahuje podobné účinné látky jako lékařské tkáňové lepidlo na rány. Mohlo by však podráždit pokožku, proto tenhle prostředek použijte jen v případě nouze.