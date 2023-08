Peníze na kartu, ovoce oloupat. Máme pár tipů pro dovolenou bez nástrah

Raději kartu než tisíce v hotovosti

Vozit s sebou na dovolenou větší finanční obnos v hotovosti není nijak bezpečné. Mnohem lepší je mít k dispozici kreditní kartu, protože v případě krádeže či ztráty ji jednoduše zablokujete. Kromě toho, že vám kreditní karta poslouží v případě nenadálých výdajů, nabízí k ní banky také různé balíčky výhod, např. nějaké to procento zpět z každého nákupu nebo slevy či bonusy u obchodních partnerů.

Aby se vám ale její používání opravdu vyplatilo, musí se to s ní umět a mít na paměti, že co utratíte, musíte také vrátit. Na kreditní kartě máte předschválený limit, do kterého si můžete půjčit.

„Buďte při používání kreditní karty obezřetní, aby se vám nevytvořil příliš vysoký dluh. Zásadní je ohlídat si bezúročné období. Jedná se o dobu, kdy neplatíte za půjčené peníze od banky žádné úroky. Bývá to 40 až 55 dní od začátku zúčtovacího období, které je vždy měsíční,“ vysvětluje Zuzana Filipová z Moneta Bank.