Dancing queen

Maminka nejenže vypadá jako vaše sestra, ale je mladá i duší? Vezměte ji na nákupy a pořiďte si nové cool oblečení. Je jedno, jestli bude chtít tančit na osmdesátá léta nebo půjdete na koncert její oblíbené kapely. Důležité je, abyste alespoň na chvilku zapomněly na běžné starosti a užily si večer.

Dámská jízda

Nezapomínejte na to, že i partnerova maminka má svůj den. Vezměte ji společně s tou svou na výlet. Nejenže v jejích očích stoupnete, ale budete mít čas ji ještě lépe poznat. Půjčte si kabriolet, zabalte piknikový koš, dobré vínko (jednu sklenku si dát můžete) a šátky na hlavu. Ryze dámské odpoledne může začít.

Sporty mum

Na kole zdolává ročně tisíce kilometrů, za zimu zvládne projet skoro všechna horská střediska, na zahradě má přidělané TRX a mohla by se hned přihlásit na bikini fitness? To si zaslouží pořádný odpočinek ve wellness centru. Připravte pro ni relaxační odpoledne se všemi procedurami, které pomohou zregenerovat tělo. Dopřejte si společnou saunu, masáž, zábaly a poté se naložte do vířivky se sklenkou sektu.



Hobby zážitek

Pokud je maminka tak trochu kutil a baví ji práce na zahrádce nebo má dokonce vlastní dílničku, určitě ocení, když se k ní přidáte. Zažijete při tom i spoustu legrace a vzpomínku na příjemně strávené chvíle vám bude připomínat společný výtvor.



Společný adrenalin

Každý rok jste mamince dávala květinu, případně hořkou čokoládu, aby náhodou nepřibrala ani gram. Co jí trochu zvýšit hladinu adrenalinu? Věřte, že nic vás nesblíží tolik, jako když se budete muset spolehnout jedna na druhou. V dnešní době existuje mnoho agentur, které vám připraví zážitek na míru. Skočte si společně padákem, udělejte krok do neznáma při bungee jumpingu nebo pokud jste méně otrlé, navštivte lanový park.



Den pro královnu

Připravte mámě den, kdy nebude muset vůbec nic dělat a bude o ni postaráno jako o královnu. Začněte vlastnoručně připravenou snídaní. Nechte se inspirovat vyhlášenými kavárnami a zkuste připravit například vejce Benedikt. Na dopoledne zamluvte vizážistku, která vás připraví nejen na váš den D, ale její triky a tipy využijete i při každodenním zkrášlování. Na oběd vyrazte do restaurace, kde byste v běžném moodu nezabloudily. Překvapit můžete jak výběrem kuchyně, tak exkluzivitou prostředí.

Holčičí večer

Každá z vás má už určitě za sebou nějaký ten „holčičí večer“, ale se svou maminkou jste ho určitě ještě nezažila. Nakupte kvalitní víno, připravte lehké jednohubky a popcorn. Základem je cítit se pohodlně, příjemně a odpočinutě. Vezměte si župany, umyté vlasy dejte do turbanu a dopřejte sobě i mamince domácí kosmetickou péči. Prostě si to spolu užijte!