Úleva pro kasičku, přírodu i hlavu. Tipy, jak žít udržitelně a ušetřit

Marcela Kašpárková
O tom, jak vést udržitelný život, který by nezatěžoval planetu, ale ani domácí rozpočet, se mluví už dlouho. Víte, jak na to? Poradíme vám do začátku.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Někdo považuje za velmi důležité žít ekologicky, v co největším souladu s přírodou, aby se nevyčerpávalo životní prostředí. Pro jiného je podstatné, aby ušetřil a vyšel s penězi. Oba přístupy jdou v rámci bydlení a domácnosti dobře propojit, chce to jen trochu zkušeností. Na co je dobré se zaměřit?

Platíte příliš za elektřinu? Kontrolujte, jestli vám neběží spotřebiče zbytečně, některé je dobré nemít trvale ve zdi. Hodně prospěje také to, když si pořídíte úsporná světla. Jsou k mání v mnoha zajímavých designech.

Když budete kupovat nový spotřebič, vyberte ten, jehož energetický štítek hlásí pokud možno písmeno A. Během doby vám uspoří spoustu energie.

Pravidelně probírejte skříně a botník a vše pěkné, co už nepotřebujete, dávejte do charitativních obchodů či kontejnerů, případně prodejte. V nacpaných skříních se oblečení znehodnocuje.

Přírodu i peněženku ušetří správné nakládání s vodou. Například místo časté koupele volte krátkou sprchu, mnozí lidé se už naučili splachovat WC vodou z koupání. Dají se pořídit i spořicí umyvadlové, dřezové, sprchové nebo vanové baterie.

Podstatně uspořit můžete i v kuchyni, sepisujte si, co potřebujete, nechoďte nakupovat bez rozmyslu. V lednici i ve spíži přerovnávejte pravidelně potraviny, aby se vám nemíchaly ty čerstvé se staršími. Není ostuda nabídnout něco známým nebo sousedům, pokud to sami nestíháte sníst.

Nejvíc se většinou vyhazuje pečivo – balte ho do sáčků z přírodních materiálů, vydrží pak déle. Zajímavým řešením jsou i domácí kompostéry, v nichž zužitkujete různé rostlinné zbytky z kuchyně, a tak získáte cenný materiál do květináčů.

  • Potřebujete-li něco do domácnosti, zaměřujte se v obchodech na výrobky z recyklovaných plastů, papíru či skla. Jsou cenově výhodné a vypadají náramně!

Ten, kdo doma pečlivě třídí odpad, dělá správnou věc a zároveň nezatěžuje domácí rozpočet. V mnoha obcích už mají stanovenou cenu odvozu odpadu podle velikosti popelnice. Když zaplníte tu větší tím, že do ní naházíte všechno možné, zaplatíte víc. Pokud budete nosit věci do tříděného odpadu, můžete si pořídit menší popelnici. Nádoby na domácí třídění jsou designově hezké a nezaberou moc místa.

K úklidu používejte ekologické čističe, většinou jich stačí kapka a splní svou práci. Stejně tak i přírodní suroviny, například ocet, soda nebo zbytky citronů.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Úleva pro kasičku, přírodu i hlavu. Tipy, jak žít udržitelně a ušetřit

O tom, jak vést udržitelný život, který by nezatěžoval planetu, ale ani domácí rozpočet, se mluví už dlouho. Víte, jak na to? Poradíme vám do začátku.

