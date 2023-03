Tip na napínavé čtení

V nehostinných podmínkách islandské ledové pustiny se ztratí čtyřčlenná skupinka turistů. Co je přimělo vyrazit za tak drsných podmínek zcela mimo civilizaci? A proč opustili bezpečí stanu takřka nazí? Záchranářka Johanna a její kolegové z pátracího týmu jsou povoláni do akce a narážejí na velice podivné stopy. Na osamocené radarové stanici na pobřeží Stokksnes mezitím dochází k nevysvětlitelným, hrůzu nahánějícím událostem. Rudá kaluž krve uprostřed nedotčeného sněhu, dětská botička pohřbená desítky let pod zemí, život dobrovolně ukončený v mořských vodách hluboké skalní průrvy. Sníh nepřestává padat a tajemných událostí přibývá, jako by je mrazivé počasí přitahovalo… Po skončení série Freyja & Huldar přichází Yrsa Sigurðardóttir s děsivě obrazným příběhem plným bizarních nevysvětlitelných jevů, zasazeným do nejopuštěnější islandské divočiny, ze které bez ohledu na počasí ucítíte mráz pod kůží.

Překlad: Lucie Korecká