Nad jídelníčkem se nemusíme zamýšlet jen z hlediska obsahu tuku, množství zeleniny nebo počtu kalorií. Zajímat by nás měla i teplota. Otázka, zda dávat přednost teplému, nebo studenému jídlu, není jen věcí chuti či sezonní preference, ale i zdraví. Jak působí na naše tělo a co na to jogíni?