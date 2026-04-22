Tekutá dieta: zhubněte díky našim koktejlům a polévkám

Když pijete, zlepšujete látkovou přeměnu, účinně spalujete tuky a zbavujete organismus toxinů. Zkuste naši tekutou „dietu“. Hydratujete organismus a kila zmizí samy.
Čím se nejlépe hydratovat? Skvělá je čistá voda (denně dva až tři litry), neslazená minerálka (dodá vám potřebné minerály), stoprocentní mošt (doplní vitaminy, podpoří trávení). Sladkým a nasyceným nápojům a těm dalším plným sladidel a chemie se vyhýbejte.

Když ještě přidáte tekutou stravu jako krémové polévky, šťávy, smoothie, koktejly, odvary a čaje, ručíme vám za to, že váha poletí dolů. Pár inspirací vám pomůže všechno odstartovat.

Sytá krémová polévka

Rozmixované zeleninové polévky nabízejí plno vitaminů a přitom mají nízký obsah kalorií. Ideální právě pro vás.

Je dobré je připravovat bez tuku (jen jedna až dvě lžičky olivového oleje na konci vaření) a dochucovat je přírodním kořením. Žádné kostky plné konzervantů!

Zeleninu (hrášek, chřest, dýni, mrkev, cibuli a další nebo jejich mix) a houby nakrájejte na kostičky a povařte doměkka. Přidejte trochu soli, pepře, kmínu, oregana, kari nebo jiného koření a vše rozmixujte. Jezte bez pečiva. Je to dokonalá metoda, jak si udržet krásně štíhlou postavu.

Koktejly místo jídla

Zkuste takzvanou víkendovou dietu, tři dny se nic nejí, pouze se popíjejí výživné koktejly. A budete se divit, kromě zeleniny, ovoce, vloček i se sýrem a tuňákem! Tato dieta výborně upravuje trávení.

Co dovoluje tekutá dieta?

Zahrnuje tekuté potraviny a nápoje, často se drží ze zdravotních důvodů, třeba před operací, ale občas se hodí zařadit ji i do běžného života. Rozhodně tělu uleví, krátkodobě se dá držet tři až sedm dní, jako detox či nastartování hubnutí. Za týden shodíte 2 až 5 kg.

Ke snídani nebo k večeři si můžete vybrat třeba pomerančový či bílý koktejl. K obědu si zvolte ten červený.

Pomerančový koktejl

Rozmixujte 300 ml neslazené pomerančové šťávy, čtyři sušené meruňky nebo švestky a dvě lžíce pšeničných otrub.

Bílý koktejl

Umixujte na něj 250 ml sójového, rýžového nebo pohankového mléka (bez cukru), 200 g čerstvého či mraženého ovoce dle vlastního výběru, lžíci lněného semínka plus dvě lžíce pšeničných otrub.

Červený koktejl

Pomixujte společně 300 ml rajčatové šťávy, asi půl plechovky tuňáka ve vlastní šťávě nebo 40 g sýra feta (může být i tofu), lžíci lněného semínka, stroužek česneku a několik natí čerstvé petrželky.

Odvar na lepší trávení

Vezměte stejné díly: kořen laskavce, přesličku, kořen pampelišky, fazolové lusky a lněné semínko.

Posilující šťáva

Lidé, kteří hubnou, se často cítí oslabení. Pomůže jim šťáva z jednoho jablka, poloviny citronu, jedné mrkve a kousku celeru. Vypijte ji hned po tom, co si ji připravíte.

Každé ráno zalijte lžíci směsi třemi sklenkami vroucí vody. Pařte pod pokličkou 15 minut a pak přelijte do sklenic. Vypijte vždy sklenku čtvrt hodiny před snídaní, obědem a večeří.

Zdravá šťáva z kysaného zelí

Šťáva z kysaného zelí je důležitou součástí redukční diety. Důkladně pročistí tělo a je nízkokalorická. Nezbytné však je, aby to bylo zelí vlastní výroby, nejlépe v bio kvalitě či z farmářského trhu, koupené přímo ze sudu, ne slazené, ale jen a pouze kysané.

Chcete-li obohatit svůj organismus o spoustu vitaminů skupiny B, vitamin C a K, ale také o železo, draslík, vápník a vlákninu, pijte třikrát denně půl sklenky šťávy z kysaného zelí. Ráno to je nejlepší nalačno a pak půl hodiny po obědě a po večeři.

Šťáva přirozeným způsobem povzbuzuje odolnost a zásobuje tělo důležitými látkami. Měli byste také vědět, že mírní kašel a aktivuje žaludeční šťávy. Šťáva z kysaného zelí prospívá lidem, kteří mají problémy s játry, slezinou, se žlučníkem, s revmatismem nebo trpí arteriosklerózou.

Zázvorový nápoj na hubnutí

Zázvorový kořen si dnes můžete koupit všude. Má opravdu zázračné účinky! Zázvor zahřeje a s tím souvisí i jeho vliv na zlepšení trávení. Měli by si ho oblíbit lidé, kteří mají problémy s látkovou přeměnou. Navíc má zázvor i čisticí účinky, zbavuje organismus toxinů a hlenu, zamezuje plynatosti.

Zázvorovou šťávu si připravte následujícím způsobem: Odkrojte si kousek kořene, asi 2,5 cm, a oloupejte slupku. Pak ho rozkrájejte na kousky a rozmixujte s trochou vody. Nakonec oslaďte lžičkou medu. Užívejte lžičku před každým jídlem.

Co jíst a pít?

  • voda a ledová tříšť
  • bylinné a ovocné čaje (nesycené)
  • čistý masový vývar (scezený, bez pevných kousků masa)
  • zeleninový vývar (čirý)
  • jablečný nebo hroznový džus (bez dužniny)
  • ovocné želé (želatina bez kousků ovoce)
  • med nebo sirup pro oslazení tekutin
  • mléko (všechny druhy, i rostlinné jako mandlové nebo sójové)
  • bílý jogurt (hladký, bez kousků ovoce, řidší konzistence)
  • kefír nebo acidofilní mléko, podmáslí a smetana do kávy
  • krémové polévky (důkladně rozmixované a pasírované)
  • ovocné pyré (například jablečné přesnídávky bez kousků)
  • zeleninové šťávy (třeba rajčatová nebo mrkvová, bez dužniny)
  • proteinové nápoje (neochucené nebo jemně mleté)
  • řídké obilné kaše (třeba ovesná či rýžová, připravená jako nápoj)
  • zmrzlina nebo sorbet (bez kousků oříšků, čokolády a ovoce)

Článek vznikl pro časopis Tina.

Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme

Komerční sdělení
Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme.

Trend funkčních nápojů, rostlinných alternativ a chytré výživy roste napříč generacemi, a Starbucks na něj reaguje novinkou, která potěší všechny milovníky kávy i ty, kteří hledají něco navíc. Od...

19. dubna 2026

Kapela Demigods ladí návrat na koncertní pódia

Komerční sdělení
Kapela Demigods ladí návrat na koncertní pódia.

Kapela Demigods vstupuje do nové etapy. Finalizuje sestavu, chystá soustředění plné nové hudby a brzy oznámí první koncerty. Fanoušci se mohou těšit na energický návrat na pódia.

18. dubna 2026

Zahalte se s jarem do květů a pestrých barev!

Komerční sdělení
Zahalte se s jarem do květů a pestrých barev!

Po dlouhých zimních měsících je tu konečně slunce a první květy. I produkty české značky White Orchid v tomto období rozkvétají. Připravily jsme kašmírové plédy pro chladné dny a nové hedvábné šátky...

17. dubna 2026

Jak vůně mění naše emoce a na co si dát pozor?

Komerční sdělení
Jarní průvodce aromaterapií: Jak vůně mění naše emoce a na co si dát pozor?

Jaro přináší novou energii, svěží vzduch i chuť začít znovu. Po zimních měsících máme potřebu odlehčit prostor, pročistit mysl a vrátit do každodennosti více lehkosti. Právě v tomto období může být...

16. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Budoucnost krásy se rodí v Itálii

Komerční sdělení
Budoucnost krásy se rodí v Itálii: Tomáš Arsov odhaluje trendy, které brzy...

Tomáš Arsov odhaluje trendy, které brzy změní naši rutinu.

15. dubna 2026

