Čím se nejlépe hydratovat? Skvělá je čistá voda (denně dva až tři litry), neslazená minerálka (dodá vám potřebné minerály), stoprocentní mošt (doplní vitaminy, podpoří trávení). Sladkým a nasyceným nápojům a těm dalším plným sladidel a chemie se vyhýbejte.
Když ještě přidáte tekutou stravu jako krémové polévky, šťávy, smoothie, koktejly, odvary a čaje, ručíme vám za to, že váha poletí dolů. Pár inspirací vám pomůže všechno odstartovat.
Sytá krémová polévka
Rozmixované zeleninové polévky nabízejí plno vitaminů a přitom mají nízký obsah kalorií. Ideální právě pro vás.
Je dobré je připravovat bez tuku (jen jedna až dvě lžičky olivového oleje na konci vaření) a dochucovat je přírodním kořením. Žádné kostky plné konzervantů!
Zeleninu (hrášek, chřest, dýni, mrkev, cibuli a další nebo jejich mix) a houby nakrájejte na kostičky a povařte doměkka. Přidejte trochu soli, pepře, kmínu, oregana, kari nebo jiného koření a vše rozmixujte. Jezte bez pečiva. Je to dokonalá metoda, jak si udržet krásně štíhlou postavu.
Koktejly místo jídla
Zkuste takzvanou víkendovou dietu, tři dny se nic nejí, pouze se popíjejí výživné koktejly. A budete se divit, kromě zeleniny, ovoce, vloček i se sýrem a tuňákem! Tato dieta výborně upravuje trávení.
Co dovoluje tekutá dieta?
Zahrnuje tekuté potraviny a nápoje, často se drží ze zdravotních důvodů, třeba před operací, ale občas se hodí zařadit ji i do běžného života. Rozhodně tělu uleví, krátkodobě se dá držet tři až sedm dní, jako detox či nastartování hubnutí. Za týden shodíte 2 až 5 kg.
Ke snídani nebo k večeři si můžete vybrat třeba pomerančový či bílý koktejl. K obědu si zvolte ten červený.
Pomerančový koktejl
Rozmixujte 300 ml neslazené pomerančové šťávy, čtyři sušené meruňky nebo švestky a dvě lžíce pšeničných otrub.
Bílý koktejl
Umixujte na něj 250 ml sójového, rýžového nebo pohankového mléka (bez cukru), 200 g čerstvého či mraženého ovoce dle vlastního výběru, lžíci lněného semínka plus dvě lžíce pšeničných otrub.
Červený koktejl
Pomixujte společně 300 ml rajčatové šťávy, asi půl plechovky tuňáka ve vlastní šťávě nebo 40 g sýra feta (může být i tofu), lžíci lněného semínka, stroužek česneku a několik natí čerstvé petrželky.
Odvar na lepší trávení
Vezměte stejné díly: kořen laskavce, přesličku, kořen pampelišky, fazolové lusky a lněné semínko.
Posilující šťáva
Lidé, kteří hubnou, se často cítí oslabení. Pomůže jim šťáva z jednoho jablka, poloviny citronu, jedné mrkve a kousku celeru. Vypijte ji hned po tom, co si ji připravíte.
Každé ráno zalijte lžíci směsi třemi sklenkami vroucí vody. Pařte pod pokličkou 15 minut a pak přelijte do sklenic. Vypijte vždy sklenku čtvrt hodiny před snídaní, obědem a večeří.
Zdravá šťáva z kysaného zelí
Šťáva z kysaného zelí je důležitou součástí redukční diety. Důkladně pročistí tělo a je nízkokalorická. Nezbytné však je, aby to bylo zelí vlastní výroby, nejlépe v bio kvalitě či z farmářského trhu, koupené přímo ze sudu, ne slazené, ale jen a pouze kysané.
Chcete-li obohatit svůj organismus o spoustu vitaminů skupiny B, vitamin C a K, ale také o železo, draslík, vápník a vlákninu, pijte třikrát denně půl sklenky šťávy z kysaného zelí. Ráno to je nejlepší nalačno a pak půl hodiny po obědě a po večeři.
Šťáva přirozeným způsobem povzbuzuje odolnost a zásobuje tělo důležitými látkami. Měli byste také vědět, že mírní kašel a aktivuje žaludeční šťávy. Šťáva z kysaného zelí prospívá lidem, kteří mají problémy s játry, slezinou, se žlučníkem, s revmatismem nebo trpí arteriosklerózou.
Zázvorový nápoj na hubnutí
Zázvorový kořen si dnes můžete koupit všude. Má opravdu zázračné účinky! Zázvor zahřeje a s tím souvisí i jeho vliv na zlepšení trávení. Měli by si ho oblíbit lidé, kteří mají problémy s látkovou přeměnou. Navíc má zázvor i čisticí účinky, zbavuje organismus toxinů a hlenu, zamezuje plynatosti.
Zázvorovou šťávu si připravte následujícím způsobem: Odkrojte si kousek kořene, asi 2,5 cm, a oloupejte slupku. Pak ho rozkrájejte na kousky a rozmixujte s trochou vody. Nakonec oslaďte lžičkou medu. Užívejte lžičku před každým jídlem.
Článek vznikl pro časopis Tina.