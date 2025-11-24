Tejpingem ke kráse: pásky uvolní napjaté svaly obličeje

Vypnutá a hladká pleť bez plastické operace? S tejpy je to možné. A co se za tímto anti-aging trendem skrývá?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Archiv Dr.Nek

Zlikvidovat vrásky jednoduše tím, že si na pokožku něco nalepíte? Tak to zní jako podařený vtip. Ale s takzvaným face - tapingem (z anglického „polepování obličeje“) to skutečně funguje. Technika spočívá v tom, že díky pásce neboli tejpu si pokožka na daném místě udělá malou pauzu, takže se svaly uvolňují.

Jak přesně to funguje?

Nejspíš dobře znáte barevné pásky, kterými se polepují sportovci. Kineziologické pásky zmírňují bolesti a otoky, navíc díky lepšímu prokrvení tkání zlepšují výkonnost při pohybových aktivitách.

Podobně, i když trochu jinak, fungují také tejpy na obličej. Protože svaly zde nejsou uchyceny na kloubech, ale na kůži nebo pojivových a tukových tkáních, je možné jimi pohybovat. To například umožňuje mimiku.

Když se pak na obličej nalepí tejp, trochu se smrští a jemně pokožku nadzvedne, čímž odlehčí tkáni, povzbudí proudění lymfy, prokrvování a uvolní svalstvo.

Které tejpy jsou vhodné?

Měkké kineziologické pásky určené speciálně na obličej jsou vyrobeny z prodyšných umělých bavlněných vláken. Nejprve byste si měli otestovat, zda dobře snášíte voděodolné lékařské lepidlo, a to tak, že si tejp přilepíte na krk. Pokud dané místo zarudne, měli byste zvolit výrobek určený speciálně pro citlivou pokožku.

A proč existují různé barevné varianty? To je jen psychologický účinek, nic dalšího v tom hledat nemusíte. Prostě si vyberte takovou barvu, která se vám líbí.

Jak se správně nalepují?

Nejprve je potřeba pásku přistřihnout na velikost odpovídající dané partii, například čelu, tvářím či oblastem kolem očí, a pak ji nalepte na očištěnou pokožku. Abyste tejp zafixovali, přiložte dva prsty na jednu stranu pásky a pak pokožku (podle místa tejpování) jemně vytáhněte nahoru, případně směrem ke spánkům, nakonec tejp přitlačte.

Měl by zůstat nalepený nejlépe přes noc. Druhý den ráno budou vrásky viditelně vyhlazené a celkový výraz vašeho obličeje bude uvolněnější. Efekt vydrží několik hodin, v průběhu dne, kdy budete využívat mimické svaly, bohužel začne zase klesat. Velkou předností face - tapingu ale je, že je naprosto bez rizika.

Co všechno kosmetické pásky umí?

Na rozdíl od kineziologických tejpů jsou kosmetické pásky obohaceny o pečující složky. Kromě toho jsou vyrobeny z tenkého materiálu, ne z elastického flísu nebo ze silikonu. Tím vytvářejí příznivé mikroklima, díky kterému je kůže mnohem více schopna absorbovat účinné látky. Jedinou nevýhodou je, že nedovedou mechanicky uvolnit mimické vrásky.

Jak aplikovat obličejovou pásku

  • Odličte si a důkladně vyčistěte obličej a promasírujte ho.
  • Z pásky odstřihněte požadované tvary dle konkrétní ošetřené partie, pro oblast kolem očí můžete kousek odříznout do tvaru písmene V a umístit ho nad a pod oko.
  • Povolte obličej a začněte lepit. Tejpy by měly být vždy aplikovány po proudu lymfy a měly by mírně táhnout.
  • Pásku vždy nalepte nejprve středem, pak pokračujte směrem nahoru nebo ven. Páska by měla být aplikována na oblast, na které se snažíte redukovat jemné vrásky, například ty kolem očí. Proužek nalepte na partie, jako jsou čelo, tváře, horní část nosu nebo horní ret.
  • Nechte tejp působit klidně i několik dní, minimálně se však doporučuje na osm hodin, třeba přes noc. A také alespoň jednou až dvakrát týdně.
  • Před sundáváním tejpy nejprve pořádně naolejujte pleťovým olejem.
  • Proužky odstraňte jemným rolováním a místo, kde byly nalepené, dostatečně promašťujte, aby se zabránilo nechtěnému vysychání a zarudnutí.

Vrásky na čele

Kůži na čele povytáhněte nahoru a doprostřed čela umístěte 1 cm široký a 5 cm dlouhý tejp. Další čtyři, o něco kratší, pak nalepte vlevo a vpravo s centimetrovým rozestupem.

Nosoretní vrásky

Změřte si vzdálenost mezi nosoretní rýhou (prohlubeň mezi nosními křídly a tváří) a ušním boltcem a podle ní ustřihněte 2 cm široký tejp. Do tří čtvrtin délky ho nastřihněte na poloviny a nejprve přilepte horní část. Kůži směrem k uchu napněte a přilepte i druhou část ve směru k nosoretní rýze.

Vraní stopy

Ustřihněte dva rovnoramenné trojúhelníky. Obě kratší strany by měly odpovídat délce odstupu mezi lícní kostí a vnějším koutkem oka. Pak našpulte rty do tvaru O, náplast umístěte špičkou směrem k ušnímu lalůčku a zafixujte.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Doba zkracování nekončí. Cropped svršky frčí i na podzim

Bunda, cena 1379 Kč

Zkrácené bundy, saka, svetry, trika, košile do pasu jsou stále trendy, nevzdávejte se jich ani teď.

Doplňky vám dodají styl. Naučte se je správně vybírat a kombinovat

Když najdete tu pravou, nepouštějte ji! Letní shopper kabelka je nadčasová...

Každý doplněk má svůj příběh. Náušnice, kabelka nebo pásek nejsou pouhou ozdobou, ale otiskem osobního stylu. Naučte se je vybírat i kombinovat s citem a nechte je dotvořit outfity tím správným...

Investice, která se vyplatí. Kašmír a vlna skutečně zahřejí

Oversize svetr v bordó barvě je vyroben z vlny a mohéru, což je směs materiálů,...

Zapomeňte na polyesterové a akrylové svetry, ve kterých se leda tak zpotíte, ale stejně budete při nižších teplotách mrznout. Na podzim a v zimě vsaďte na hřejivé přírodní materiály, jako jsou vlna a...

Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků

Čistota je nejen půl zdraví, jak se říká, ale také půl krásy. Určitě nechcete...

Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a...

Nebojte se, už nenaletíte. Tyto triky na nás zkouší prodejci

ilustrační snímek

Nákupy hrají v předvánočním čase hlavní roli. Čeho byste se při nich měli vyvarovat, abyste zbytečně nenaletěli. Pár tipů pro vás máme...

