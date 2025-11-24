Zlikvidovat vrásky jednoduše tím, že si na pokožku něco nalepíte? Tak to zní jako podařený vtip. Ale s takzvaným face - tapingem (z anglického „polepování obličeje“) to skutečně funguje. Technika spočívá v tom, že díky pásce neboli tejpu si pokožka na daném místě udělá malou pauzu, takže se svaly uvolňují.
Jak přesně to funguje?
Nejspíš dobře znáte barevné pásky, kterými se polepují sportovci. Kineziologické pásky zmírňují bolesti a otoky, navíc díky lepšímu prokrvení tkání zlepšují výkonnost při pohybových aktivitách.
Podobně, i když trochu jinak, fungují také tejpy na obličej. Protože svaly zde nejsou uchyceny na kloubech, ale na kůži nebo pojivových a tukových tkáních, je možné jimi pohybovat. To například umožňuje mimiku.
Když se pak na obličej nalepí tejp, trochu se smrští a jemně pokožku nadzvedne, čímž odlehčí tkáni, povzbudí proudění lymfy, prokrvování a uvolní svalstvo.
Které tejpy jsou vhodné?
Měkké kineziologické pásky určené speciálně na obličej jsou vyrobeny z prodyšných umělých bavlněných vláken. Nejprve byste si měli otestovat, zda dobře snášíte voděodolné lékařské lepidlo, a to tak, že si tejp přilepíte na krk. Pokud dané místo zarudne, měli byste zvolit výrobek určený speciálně pro citlivou pokožku.
A proč existují různé barevné varianty? To je jen psychologický účinek, nic dalšího v tom hledat nemusíte. Prostě si vyberte takovou barvu, která se vám líbí.
Jak se správně nalepují?
Nejprve je potřeba pásku přistřihnout na velikost odpovídající dané partii, například čelu, tvářím či oblastem kolem očí, a pak ji nalepte na očištěnou pokožku. Abyste tejp zafixovali, přiložte dva prsty na jednu stranu pásky a pak pokožku (podle místa tejpování) jemně vytáhněte nahoru, případně směrem ke spánkům, nakonec tejp přitlačte.
Měl by zůstat nalepený nejlépe přes noc. Druhý den ráno budou vrásky viditelně vyhlazené a celkový výraz vašeho obličeje bude uvolněnější. Efekt vydrží několik hodin, v průběhu dne, kdy budete využívat mimické svaly, bohužel začne zase klesat. Velkou předností face - tapingu ale je, že je naprosto bez rizika.
Co všechno kosmetické pásky umí?
Na rozdíl od kineziologických tejpů jsou kosmetické pásky obohaceny o pečující složky. Kromě toho jsou vyrobeny z tenkého materiálu, ne z elastického flísu nebo ze silikonu. Tím vytvářejí příznivé mikroklima, díky kterému je kůže mnohem více schopna absorbovat účinné látky. Jedinou nevýhodou je, že nedovedou mechanicky uvolnit mimické vrásky.
Jak aplikovat obličejovou pásku
Vrásky na čele
Kůži na čele povytáhněte nahoru a doprostřed čela umístěte 1 cm široký a 5 cm dlouhý tejp. Další čtyři, o něco kratší, pak nalepte vlevo a vpravo s centimetrovým rozestupem.
Nosoretní vrásky
Změřte si vzdálenost mezi nosoretní rýhou (prohlubeň mezi nosními křídly a tváří) a ušním boltcem a podle ní ustřihněte 2 cm široký tejp. Do tří čtvrtin délky ho nastřihněte na poloviny a nejprve přilepte horní část. Kůži směrem k uchu napněte a přilepte i druhou část ve směru k nosoretní rýze.
Vraní stopy
Ustřihněte dva rovnoramenné trojúhelníky. Obě kratší strany by měly odpovídat délce odstupu mezi lícní kostí a vnějším koutkem oka. Pak našpulte rty do tvaru O, náplast umístěte špičkou směrem k ušnímu lalůčku a zafixujte.
