Teprve devatenáctiletý objev hudební scény českého showbyznysu, zpěvák Simon Opp, ve kterém někdo vidí americké herce Johnny Deppa nebo Jamese Deana zamlada, na prvního máje vyrukoval se svojí prvotinou, singlem Lookin’out, lookin’in. V tu dobu už mu srdce bušilo na poplach. Pět měsíců totiž randí s půvabnou Justýnou.

„Nejsem zastáncem sociálních sítí, ale za Justýnku jim vděčím. Poznali jsme se jejich prostřednictvím před pěti měsíci a od té doby jsme spolu snad denně. Je moje fanynka číslo jedna. Dělala mi také krásnou společnost cestou z Prahy do Brna na výstavu Tutanchamon, která mne naprosto nadchla. Z pohledu studenta zdravotní školy mne nejvíc zaujalo, jak se v době starověkého Egypta starali o těla, ještě než je mumifikovali. Nejen, že se postarali o tělesnou schránku, ale i o jednotlivé orgány, ať už to byl mozek, nebo srdce. Tahle neuvěřitelná výstava, která je i poutavým příběhem mladičkého faraona, to ostatně skvěle znázorňuje. Fakt mě to moc bavilo,“ líčí s nadšením Simon.

Baví ho i to, čemu se momentálně věnuje. Daří se mu totiž, na co sáhne a hlavně si pomalu plní sen. „Teď chystám pár coverů, které se budou vydávat jako live session. Budou to známé, víceméně rockové covery, abych nastínil lidem, co mě baví a jakou cestou bych se chtěl dál vydat. Na podzim vyjde další singl. A jestli vystoupím živě? Na to si ještě netroufám,“ přiznává mladík, který žil jako malý čtyři roky v Belfastu v Irsku a později vyrůstal s rodiči v Birminghamu v Anglii. Hraje na kytaru a za sebou má i hereckou zkušenost, objevil se v epizodní roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Přestože ho hudba láká nejvíc, hodně ho zasáhla i práce před filmovou kamerou a vůbec by se nebránil další nabídce.

A co nadaný mladík s výrazným chraplákem ještě miluje? Kluby a rock a cestování, především po Evropě. „Procestoval jsem například celé Spojené království. Je toho ale ještě mnoho, co bych rád viděl. Doufám, že mě v budoucnu čeká i cesta do Egypta, na výstavě jsem se na to úplně naladil. Nejdřív ale vytáhnu někam přítelkyni, má v srpnu narozky, a tak bych ji chtěl vzít někam, kde je sluníčko, moře, kde je prostě hezky,“ prozrazuje plány.