Starověký básník Publius Ovidius Naso kdysi pravil, že na světě není člověka, který by se zalíbil všem. Jeho moudrá slova se nám zachovala dodnes a v jisté obměně je opakuje i naše lidové přísloví.

Přesto si myslíme, že stačí pár nenápadných triků a můžete téměř okamžitě slavit úspěch. Prostě budete oblíbená. Vyzkoušejte je při první příležitosti a uvidíte sama…

Jemný fyzický dotek

Krátký, spíše náhodně vypadající dotek, třeba při rozhovoru, vám ihned zvýší skóre bodů sympatie. Francouzští odborníci z univerzity v Bretani potvrdili, že lehký fyzický kontakt dodává člověku pocit jistoty a bezpečí. Během studie se výzkumníci ptali neznámých lidí na jejich telefonní čísla. Z celkem 240 dotázaných se 120 z nich dotkli. Ti pak poskytli svůj telefon pětkrát rychleji než ostatní.

Citově zabarvená slova

V rozhovoru si na svou stranu získáte druhé, když místo názoru budete vyjadřovat spontánní pocity. Pomohou vám výrazy, které vyjadřují emoce: To mi dělá vážně radost; považuji to za moc smutné; je to hrozně napínavé, nemyslíte?… Na ostatní tak budete působit mnohem sympatičtěji a mileji, než když byste používali zevšeobecňující a hodnotící komentáře jako: Je nepřijatelné, když…

Nalaďte osobní tón

Zapamatujte si jméno svého protějšku už při představování a během řeči ho opakovaně použijte. Vašemu rozhovoru to dodá důvěru, ale druhý člověk si vás díky tomu uloží pozitivně do paměti. Také je dobré klást mu příjemné otázky místo toho, abyste hodně mluvila o sobě.

Důraz na vnitřní hodnoty

Aby po prvním příznivém dojmu vznikl pevný kontakt a přetrvávající sympatie, je k tomu ale třeba víc než jen zábavné vtípky nebo na city útočící volba slov. Bez vnitřních hodnot, jako je spolehlivost, čestnost a ochota pomáhat, totiž sympatie nepřeroste v přátelství.

Síla řeči těla

Drobnými gesty a signály našeho těla si můžeme získat sympatie - pozorujte toho, s kým mluvíte, buďte k nim laskavá a věnujte jim pozornost…