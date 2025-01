Čtyřlístek, podkova, slon. Jaké symboly talismany vám zaručí štěstí?

Část 1/7

Jen málokterý člověk netouží být šťastný, přestože pro každého v určité době znamená štěstí něco trochu jiného. Nejspíš znáte vtip o tom, jak se má druhým přát hlavně to štěstíčko, protože na Titaniku byli přece všichni zdraví... Akorát měli pech.

Nosit při sobě předměty pro štěstí je starobylý zvyk, už v dávnověkém Egyptě, Řecku či Římě jsou doložené nejrůznější amulety a talismany, lidé je však vyhledávali i dříve, například se zdobili zuby ulovených zvířat, což jim mělo zajistit ochranu před predátory.

Během let se předměty pro štěstí měnily – dnes vám může přijít zvrácené třeba to, že ještě ve 20. století platila za symbol štěstí zaječí pacička, skutečná, nikoli umělá. Už Keltové věřili, že zejména levá zadní z uloveného divokého králíka či zajíce jim zaručí prospěch, protože tato zvířata jsou ve spojení s dobrými silami. Co od vás má odvrátit smůlu i dnes? Podívejte se spolu s námi.